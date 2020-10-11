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Covid-19 tedavisi gören CHP milletvekili Aziz Aydınlık’ın sağlık durumu hassasiyetini koruyor

11 Ekim 2020 20:13

CHP milletvekilleri, Covid-19 nedeniyle tedavi gören CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık’ı ziyaret etti. Ankara Milletvekili Murat Emir, Aydınlık’ın durumunun hassasiyetini koruduğunu bildirdi.

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