Covid-19 tedavisi gören CHP milletvekili Aziz Aydınlık’ın sağlık durumu hassasiyetini koruyor

CHP milletvekilleri, Mersin Şehir Hastanesi’nde Covid-19 nedeniyle tedavi gören CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık’ı ziyaret ederek doktorlarından bilgi aldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Emir, doktorlardan alınan bilgilere göre Aydınlık’ın sağlık durumunun hassasiyetini koruduğunu belirterek Aydınlık ve Covid-19 tedavisi gören bütün hastalar için dua ettiklerini söyledi. Emir, “Aziz abimiz için yapılabilecek her şeyin yapıldığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Umuyoruz ki kısa bir zamanda iyileşecek ve yine hep birlikte çalışma olanağı bulacağız. Burada çalışan sağlıkçılara ve Türkiye’de Covid’le mücadele eden bütün sağlıkçılara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.