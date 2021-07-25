CHP Milletvekili Arslan: Türkiye'de üretilen elektriğin 26 milyon megavatsaatlik kısmı kayıp kaçağa gidiyor; bedelini vatandaş ödüyor

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Türkiye'de üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık 26 milyon megavatsaatlik bölümünün kayıp ve kaçak yoluyla kaybolduğunu, bu elektriğin bedelinin ise vatandaşlara ödettirildiğini söyledi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Arslan, hükümetin kayıp kaçağı azaltacağı ve bu yolla elektrik fiyatlarını ucuzlatacağı iddiasıyla elektrik dağıtımını özel şirketlere devrettiğini, ancak özelleştirmenin ucuzluk getireceğine faturaların daha da kabarmasına yol açtığını bildirdi.

Arslan, “Yüzde 13'lere varan kayıp kaçak oranları Avrupa ülkelerindeki gibi yüzde 3-4'ler civarına çekilebilseydi rüzgar ve güneşten ürettiğimiz kadar elektrik boşa gitmez, hatta nükleer santral yatırımlarına dahi gerek kalmazdı” dedi.

Rüzgar ve güneşten üretilen elektrik kayıp kaçağa gitti

Arslan Türkiye'nin elektriği en pahalı kullanan ülkeler arasında yer aldığını, sadece Ocak 2019 ila Haziran 2021 arasında konutlarda elektriğe yüzde 48.1 zam yapıldığını söyledi.

Arslan, Türkiye'de 2018 yılında dağıtım sistemine 203 milyon 864 bin 491 MWh elektrik enerjisi girdiğini, tahakkuk eden elektrik enerjisinin ise 177 milyon 349 bin 779 MWh'te kaldığını, bunun da 26 milyon 514 bin 712 MWh elektriğin kayıp ve kaçak yoluyla ortadan kaybolduğu anlamına geldiğini bildirdi.

Büyük paralar harcanan rüzgar ve güneş enerji santralleriyle yılda 25 milyon MWh civarında elektrik üretildiğine dikkat çeken Arslan, rüzgar ve güneşten üretilen elektriğin kayıp kaçağa gittiğini, oluşan kara delik yüzünden vatandaşın yüksek elektrik faturaları ödemek zorunda kaldığını söyledi.