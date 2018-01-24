CHP milletvekiillerinden adliye önünde Enis Berberoğlu'na destek açıklaması

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) Bazı CHP Milletvekillleri, MİT TIR\'ları görüntülerinin yayınlanması davasında bugün hakim karşısına çıkan Enis Berberoğlu\'na destek için İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. CHP\'liler 24 Ocak günü katledilen gazeteci Uğur Mumcu ile Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan\'ın ölüm yıldönümü nedeniyle de basın açıklaması yaptılar.

Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Sibel Özdemir, Dursun Çiçek, Ali Şeker ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Kırbıyık\'ın aralarında bulunduğu bir grup CHP\'li Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda toplandı. CHP\'li vekiller, bugün hakim karşısına çıkan Enis Berberoğlu\'na destek verdi, ölüm yıldönümlerinde gazeteci Uğur Mumcu ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan\'ı andı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Kırbıyık, \"Enis Berberoğlu arkadaşımız sadece bir haberden dolayı haksız yere tutuklu bulunmaktadır. Biz adaletin tecelli edeceğine ve armıza en kısa zamanda döneceğine inanıyoruz kesinlikle\" dedi.

ENİS BERBEROĞLU\'NDAN MESAJ

Enis Berberoğlu\'nun avukatı Yiğit Acar ise, \"Enis Bey\'in bugüne ilişkin bir mesajı var. İkisi de yakın arkadaşı olarak gördüğü biri, Uğur Mumcu\'yla birlikte çalışması Cumhuriyet Gazetesi\'nde. Hürriyet Gazetesi\'nde çalıştığı dönemde de kamu görevlileri içerisinde belkide en fazla temas ettiği kişilerden olan Gaffar Okkan\'ın ölüm yıldönümü sebebiyle iki arkadaşının da anısı önünde saygıyla eğildiğini, onların bu ülkenin geleceği için, vatanları için, milletleri için çalıştıklarını bildiğini ve kendisinin de aynı şekilde, aynı yoldan ilerlediğini ve arkadaşlarına karşı her zaman görevini yerine getirmek için her zaman mücadele edeceğini iletmemizi istemiştir\" şeklinde konuştu.

\"HUKUK YOK, ADALET YOK\"

CHP\'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Enis Berberoğlu\'nun Haziran ayından beri tutuklu olduğunu, hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmamasına ve milletvekili olmasına rağmen \"tutsak olduğunu\" ifade etti. Tanrıkulu, \"Türkiye\'de yargının olmadığını, adaletin çürüdüğünü, Anayasa Mahkemesi kararının bu adliye tarafından uygulanmadığıyla gördük. Ama biz yine de ısrarla adaletin peşinde olacağız ve burada arkadaşımızla dayanışma içerisinde olacağız\" dedi. CHP\'li Milletvekili Dursun Çiçek ise \"Hukuk ve adalet için yollara çıktık. Sonunda hukuku da, adaleti de bulacağız. Ancak bunun temel girdisinin sandıkta iktidar değişimi olduğunu bütün milletimiz görmeli. Çünkü bu iktidarın döneminde mağdurlar değişti, zalim aynı. Hukuk yok, adalet yok. Bu siyasi baskı, yargı üzerindeki baskılar hukuk ve adalet önündeki en büyük engeldir. Bunu aşmak da millete düşüyor\" diye konuştu.

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