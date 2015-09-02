CHP Midyat İlçe Başkanlığı'nda 65 kişi istifa etti

CHP Midyat İlçe Başkanı Mehmet Salih Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, parti genel merkezinin bölgede devam eden çatışmaların son bulması, bölgeye huzur gelmesi, birlik ve beraberliğin pekişmesi adına somut bir adım atmadığını öne sürerek istifa etti.

CHP Midyat İlçe Başkanlığı görevini 2014 yılından bu yana sürdüren Salih Kılıç, bugün yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, hem görevi bıraktıklarını hem de partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Salih Kılıç imzasıyla yapılan açıklamada, şöyle dedi: "Midyat'ta 2014 yılından bu yana CHP ilçe başkanı olarak görev yapmaktayım. Ben ve yönetim kurulu üyelerimiz aldığımız kararla bugünden itibaren CHP çatısı altında artık siyaset yapmamaya karar verdik. Bu nedenle ben ve 64 arkadaşımla birlikte CHP'den istifa etmiş bulunmaktayız. İstifa dilekçemizi de hem CHP Genel Merkezi'ne hem de Mardin İl Başkanlığı'na gönderdik.

Aldığımız kararın nedeni ise geçtiğimiz günlerde AK Parti ile yürütülen koalisyon görüşmelerinde CHP'nin samimiyetsiz tavrı ve sonrasındaki açıklamaları, aynı zamanda CHP'nin bölgemiz ile ilgili somut çözüm önerileri geliştirmemesi, Kürt sorunu başta olmak üzere çözüm sürecine katkı sunmaması, bizlerin bu kararı almasında etkili olmuştur.

CHP yönetimi şuanda bile bölgemizde devam eden çatışmaların son bulması ve bölgemize tekrar huzurun gelmesi, kardeşlik, birlik ve beraberliğin pekişmesi yönünde hiç bir adım atmaması bizleri derinden üzmüştür. Bu durum bizlerin CHP'nin bölgemiz ile ilgili hiç bir somut düşüncesinin olmadığını göstermektedir. Tüm siyasetçilerden isteğimiz ve onlara çağrımız; şuan ülkemizde yaşanan olayların son bulması için acilen bir çözüm geliştirmeleridir. Bundan sonra bir süre bağımsız olarak siyaset yapmayı sürdüreceğiz. 1 Kasım'da yapılacak olan 26'ıncı dönem genel seçimlerin ülkemize ve bölgemize tekrardan istikrar, barış ve huzur getirmesini diliyoruz."