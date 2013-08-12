İşçi Partisi'nden CHP'ye seçimlerde ittifak önerisi

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde AKP'ye karşı CHP, MHP ve İşçi Partisi'nin ortak hareket ederek, "Milli Güçler" adlı bir oluşuma gidilebileceği belirtildi. CHP Genel Merkezi'nde İşçi Partisi ve CHP'li kurmayların katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, İP Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldii belirtildi.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Utku Çakırözer'in aktardığı görüşmede, 3 partinin CHP çatısı altında seçime gidebileceği konuşulurken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu MHP ile birlikte hareket etmedeki çekinceleri ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun ‘3 önemli çekincesi olduğu’ belirtilen yazıda Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilen çekincelerin başında “Cephe’ tipi bir bloklaşmanın AKP’yi alternatifsiz hale getirebileceği” düşüncesi olduğu aktarıldı.

Utku Çakırözer'in Cumhuriyet gazetesinde 12 Ağustos 2013 tarihinde yayımlanan "Seçim İttifakı Önerisine Kılıçdaroğlu'ndan 3 Çekince" başlıklı yazısı şöyle:

Bayram tatili sonrasında siyaset ısınıyor. Önümüzdeki dönemin temel tartışma konularından birini de muhalefet partilerinin AKP karşısında birlikte hareket edip etmeyeceği konusu oluşturacak. Yani seçim ittifakları.

Bu konuda kulislerde uzun süredir bir ihtimalden bahsediliyor. CHP ve MHP’nin ikili ya da yanlarına İşçi Partisi ve diğer küçük partileri de alarak ‘AKP karşıtı’ bir blok oluşturmaları senaryosu. Önce yerel seçimler ama asıl olarak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geçerli olabilecek bir ittifak.

Kılıçdaroğlu’nun makam odasında iletildi

Herkesin kafasındaki seçim ittifakı senaryosu geçen hafta CHP Genel Merkezi’nin Genel Başkanlık makam odasında masaya yatırıldı.

Tarih 3 Ağustos.

İP Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey, CHP Genel Merkezi’nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. CHP liderine Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğoğlu ve Bülent Tezcan eşlik ederken İP heyetinde Genel Sekreter Serhan Bolluk yer aldı.

İki gün sonra Ergenekon davasının karar duruşması yapılacağı için kamuoyu, görüşmenin, iki partinin Silivri’de ortak hareket kararıyla ilgili olduğunu düşündü. Ancak önce CHP ardından İP yönetiminden edindiğimiz bilgilere göre bir saati aşan toplantının tamamında CHP-MHP-İP seçim ittifakı senaryosu konuşuldu.

‘Milli Güçler Atatürk’te buluşsun’

İP heyetine başkanlık eden Özbey, Türkiye’nin bir numaralı meselesinin ‘AKP iktidarından kurtulmak’ olduğunu vurguladıktan sonra, bunun ancak ‘milli güçler’ dediği CHP, MHP ve İP’nin birlikte hareket etmesiyle başarılabileceğini belirtti. Güç birliğinin ana ilkelerini Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet kazanımları olarak belirleyen Özbey, masaya getirdiği ittifak önerisine de “Milli Hükümet ya da Atatürk Devrimleri Hükümeti Planı” adını verdi.

CHP’nin çağrısı yeter

Kafalarında, üç parti liderinin yan yana gelip resmi açıklama yapması gibi bir model olmadığını belirten Özbey, üstü kapalı bir biçimde ittifakın çatı kuruluşunun CHP olacağı mesajını verdi. ‘Koltuk ya da belediye sevdası içinde olmadıklarını’ birkaç kez vurgulayan İP heyeti ittifakın başlangıcı için CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun kamuoyu önünde tüm milli güçlere bir çağrı yapmasının yeterli olacağını da iletti.

Özbey, Kılıçdaroğlu ile buluşması öncesinde CHP’den 5 ayrı isimle (Gürsel Tekin, Haluk Koç, Bülent Tezcan, Umut Oran, Faik Öztrak) daha bir araya gelerek nabız yoklamayı da ihmal etmedi.

Kılıçdaroğlu: Ortak mücadele şart, ittifak olmaz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yanıt niteliğindeki konuşmasında, açıkça ‘hayır’ demeksizin, tüm toplumsal muhalefetin ‘AKP’den kurtulma’ hedefi doğrultusunda hareket etmesi gerekliliğini teyit etmiş. Ancak bunu kamuoyuna bir seçim ittifakı olarak sunmanın doğru olmayacağını da altını çizerek vurgulamış. Böylece Kılıçdaroğlu, bir ‘ittifak’ ya da ‘cephe’ arayışlarına kapıyı kapamış gözüküyor.

‘Cephe görüntüsü AKP’ye yarar’

Ancak görüşmenin değişik bölümlerinde dile getirdiği bazı kaygılar CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun ‘3 önemli çekincesi olduğu’ şeklinde yorumlandı. Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilen çekincelerin başında “Cephe’ tipi bir bloklaşmanın AKP’yi alternatifsiz hale getirebileceği” düşüncesi geliyor.

MHP iktidara can simidi

CHP lideri MHP’nin tartışıldığı bölümde de ‘MHP’nin bugünkü yönetimine bir ittifak konusunda güvenmenin zorluğunu’ vurgulamış. Bu değerlendirmesinin arkasında, MHP yönetiminin AKP’nin en zor zamanlarında hep destekçi konumda olduğu şeklindeki tespitinin payı olduğu anlaşılıyor. Kılıçdaroğlu, bugünkü MHP yönetimi için görüşmede “AKP’ye can simidi, stepne oluyorlar” değerlendirmesini yapmış.



Kürtleri dışlamamalıyız

Kılıçdaroğlu’nun İP heyeti ile görüşmesinde dile getirdiği çekincelerden üçüncüsü ise hem kamuoyunda hem de CHP kulislerinde çokça tartışılacak bir konu. CHP lideri, İP’nin önerdiği ittifak modelinin Türkiye’nin en önemli meselesi sayılan ‘Kürt sorunu’nun çözümüne katkı sağlayamayabileceği endişesini oldukça diplomatik bir biçimde dile getirmiş. Kılıçdaroğlu, “Biz siyasetçilerin Türkiye’nin doğusu ile batısını birleştiren çözümler bulmak gibi bir sorumluluğumuz var. Buna uygun çalışmalar yaratmalıyız” demiş. Bu sözleri hem CHP hem de İP yöneticilerinde, “Olası bir ittifak modelinin ‘Kürt sorunu’ konusuna çözüm önerisi sunamayacağı şeklinde bir kaygıya sahip olduğu” algısı yaratmış. Kılıçdaroğlu’nun görüşmede bu çekinceyi dile getirdiğini teyit eden İP kaynakları, “Sanırım bizim programımız hakkında yeterli bilgi sahibi değil. Biz de Kürtlerimizi kazanmak istiyoruz. Zaten ortaya koyacağımız ilkeler üç partinin de benimseyeceği ilkeler olmalı” değerlendirmesini yaptılar.



Görüşmeye devam kararı

CHP’liler görüşme hakkında “Kemal Bey nazik biçimde kapıyı kapattı” yorumunu yaparken, bir saatlik buluşma İP cephesinde hiç de öyle değerlendirilmiyor. Kılıçdaroğlu ile 2011 seçimleri öncesinde de benzer bir görüşme yaptıklarını belirten İP kaynakları, “O görüşmede yetkili kurullarıma götüreyim diyerek kapıyı baştan kapamıştı. Bu sefer tavrı da konuşması da çok farklıydı. Hatta görüşmelerin sürmesi kararı alındı ve birer yardımcı bile belirlendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan ile İP Genel Sekreteri Bolluk görüşmeleri sürdürecekler” bilgisini verdiler.

Öyle görülüyor ki, yerel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 2014 yılı yaklaştıkça partilerin ittifak senaryolarını ve diğer partilerin bunlarla ilgili çekince ve kaygılarını çok daha sık konuşacağız.