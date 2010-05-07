'CHP, MHP, BDP'ye ruh üçüzü diyeceğim'

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan anayasa değişiklik paketi görüşmelerinde muhalefetin görüşmeler süresince, hükümete karşı ortak hareket ettiğini savunurken, "CHP, MHP için daha önceleri biliyorsunuz ben, 'Bunlar ruh ikizidir' diyordum. Bu ikiliye BDP de katıldığı için, onlar için artık 'ruh üçüzü' diyorum" dedi.



AKP'nin 2. Gençlik Sempozyumu, parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Programa Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.



“Üstünlerin hukukundan, hukukun üstünlüğüne" konulu sempozyum öncesinde konuşan Erdoğan, muhalefetin görüşmeler süresince hükümete karşı ortak hareket ettiğini söyledi.



Erdoğan, "Anayasa değişikliğine karşı çıktılar. CHP, MHP için daha önceleri biliyorsunuz ben, 'Bunlar ruh ikizidir' diyordum. Şimdi değişti. Bu ikiliye BDP'de katıldığı için, onlar için artık 'ruh üçüzü' diyorum" diye konuştu.





"Statükonun sağında, solunda, dağında, ovasında... "



Muhalefet partilerinin hükümete karşı birleştiğini ve statükoyu savunduğunu ileri süren Erdoğan, "Birbirinden farklı gibi gözüken o zihniyet, anayasa değişikliği sürecinde, birbirinin aynı olduğunu, birbirinin tamamlayıcı cüzleri olduğunu işte ortaya konan ittifakla açık etmiştir. 'Takke düştü, kel göründü' Maskeler tek tek aşağı indi. Statükonun sağında duranları da, solunda duranları da, dağda olanları da, ovada olanları da gerçek yüzlerini gösterdiler. AKP'nin değişim iradesine karşı oluşturulan statüko ittifakı deşifre oldu" şeklinde konuştu.



Anayasa görüşmeleri süresince MHP'nin hükümete ağza alınmayacak hakaretlerde bulunduğunu savunan Erdoğan, "CHP ile aynı saftalar, BDP ile aynı saftalar yetmedi İmralı ile dahi aynı görüşte, aynı yaklaşım içinde oldular" ifadesini kullandı.





"Dün gece tarihe altın harflerle not düştük"



Hükümetin anayasa değişikliğiyle yeni bir tarih yazdıklarını kaydeden Erdoğan, "Dün TBMM, demokrasi tarihimize, siyaset tarihimize silinmez izlerle kayıt düştü. Dün bu kadro, bu hareket, tarihe altın harflerle not düştüler. 6 Mayıs 2010 tarihi AKP kadroları eliyle Türkiye'de demokrasi bayramının yaşandığı gün, hukukun üstünlüğüne giden yolda önemli bir başlangıç" dedi.





