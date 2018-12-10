CHP, mevcut isimlerle devam eğilimi gösteriyor

CHP, 31 Mart seçimleri için yönetiminde olduğu 230 belediyeden 129’unun adayını açıklarken, 113 belediyede mevcut belediye başkanları tekrar aday gösterildi. Buna göre CHP ilan ettiği mevcut belediyelerin yüzde 87.6’sında şimdiki başkanları tekrar aday gösterdi.

Cumhuiyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP 31 Mart seçimleri için önceki gün 212 aday açıklayarak, bugüne kadar üç farklı grupta toplam 464 adayı kamuoyuna ilan etmiş oldu. CHP’nin yönetiminde olduğu açıklanmayan belediye sayısı 101 olurken, adayı henüz açıklanmayan tek büyükşehir belediyesi İzmir, il belediyeleri ise Kırklareli ve Zonguldak oldu.

Tekrar aday gösterilen belediye başkanlarının 5’i büyükşehir (Tekirdağ, Eskişehir, Muğla, Aydın, Hatay), 5’i il (Giresun, Burdur, Yalova, Edirne, Çanakkale), 62 ilçe, 41 beldeden oluştu. CHP’li mevcut belediyelerden yeni aday gösterilen 16 belediyenin 1’i il (Sinop), 10’u ilçe ve 5’i belde belediyesi oldu.