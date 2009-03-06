‘CHP, metrobüsü kıskanıyor’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP İstanbul Adayı Kadir Topbaş, ana muhalefet partisinin bazı adaylarının 'ya bu metrobüs neyin nesi?' dediğini ifade ederek, "Neredeyse hikaye diyecekler. Onlara göre böyle, çünkü hizmetimizi kıskanıyorlar" dedi.





Topbaş, partisinin seçim çalışmaları kapsamında AKP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Yusuf Uzun ile Beylikdüzü'ndeki İsmek Beykent Spor Eğitim Merkezi'nin açılışına katılarak bir konuşma yaptı.



Bir yandan belediye başkanlığı sorumluluğunu yerine getirdiğini, diğer taraftan da adaylığıyla ilgili çalışmalar yaptığını ifade eden Toptan, bu çerçevede İSMEK'in açılışını yaptıklarını belirtti. Topbaş, altyapıdan, spora ve sağlığa kadar her alanda ciddi yatırımlar yaptıklarını, İSMEK'in bunlardan bir tanesi olduğunu kaydetti.



İSMEK'in, 230 bin kişiye eğitim verdiğini anlatan Topbaş, "Şimdi bakıyoruz ki ana muhalefet partisinin adayı İSMEK gibi bir eğitim kurumu kuracağını söylüyor"dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kadıköy Söğütlüçeşme'de açılışını yaptıkları metrobüs hattını günde 700-800 bin kişinin kullanacağını belirten Topbaş, "Ama maalesef ana muhalefet partisinin bazı adayları diyor ki 'ya bu metrobüs neyin nesi?' Neredeyse hikaye diyecekler. Onlara göre böyle, çünkü hizmetimizi kıskanıyorlar" diye konuştu.



Göreve geldikleri 5 yıldan bu yana 12 milyar lirası ulaşımda olmak üzere İstanbul'a 25 milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydeden Topbaş, kentteki ulaşım rahatlığının gün geçtikçe hissedildiğini, trafikte ortalama kalma süresinin 57 dakikadan 49 dakikaya indiğini söyledi.



Ağva, Çatalca ve Silivri'nin doğal gaz kullanmaya başladığını dile getiren Topbaş, 2010 Avrupa Kültür Başkenti olgusunu İstanbul'da oluşturduklarını sözlerine ekledi.



Daha sonra seçim otobüsüne binen Topbaş, Beylikdüzü'nde seçim turu attı.



‘Şoförler metrobüse alışkın değil’



Bu arada, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Topbaş, metrobüslerde meydana gelen arızalarla ilgili bir soruyu, "Burada çokça otobüsten bahsetmiyoruz. Bir ya da iki tanesinde ufak tefek kullanım hatalarından olabilecek arızalar bunlar. Şoförler diğer otobüslere alışkın, o nedenle bu otobüslerle saat 00.00'dan gece 24.00'den sonra çalışma yapıyorlar. Bu sistemi kullanmak çok kolay değil, farklı bir sistem. Bundan kaynaklanan ufak tefek hatalar var. Onlar geride kalacak, yoksa bunların metrobüs için bir kusur olarak telakki edilmemesi lazım" diye cevapladı.



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Su sayaçlarından hala bakım ücreti alınıyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine Topbaş, "CHP geçmişte İstanbul'da belediye başkanlıkları döneminde 'Suser' diye bir şirket kurdu ve bunlar sayaç okuyacak olan ekipti. Suser Şirketi masa başından sayaçları okumaya başladı. Tabii ki onların getirdiği maliyet, sıkıntı içinde temiz insanlar da mutlaka vardır, bu maliyet ve sıkıntıyı İSKİ zaten batarak bu millet ödedi. Şimdi ne suyla ilgili, ne İSKİ'yle ilgili, ne de sayaçlarla ilgili bir şey söylemeye hakları var" diye konuştu.

