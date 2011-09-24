CHP Meclis'teki internet yasağını sorguluyor

T24- CHP, eşcinsel sitelere erişim için form doldurma kriteri getirilen uygulamaları TBMM Başkanlığı ile Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu gündemine taşıyor. CHP’nin ilk Türk bilgisayar yazılımı sorumlusu Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı T24’e, TBMM Başkanlığı’na, ‘dünyada milletvekilleri için böyle bir yasak var mı’ başvurusu yapacağını söyledi. Bu tür yasak kararlarının evlerde aileler tarafından alınabileceğine dikkat çeken Halıcı, TBMM yönetiminin milletvekillerine kısıtlamasını doğru bulmadığını söyledi.



Cinsel yönelimlerle ilgili düzenleme



CHP’den erişim yasağına karşı TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Levent Gök de bir hazırlık yapıyor. Yasaklar, insan hakları, özgürlük alanları, bilgi edinme ve bilgi alma hakkına ağır ihlal gerekçesiyle komisyon gündemine getirilecek. Gök, “Türkiye’de cinsel tercihleriyle kendilerini dışlanmış hisseden insanları güvenceye kavuşturmak için bir çalışma yapmak istesem nasıl olacak. Çünkü, bu tür sitelere erişim yasağı var. Böyle bir şey olabilir mi”.



Yasakların enine boyuna TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda ele alınması gerektiğini anlatan Gök, “ Böyle bir uygulama bir milletvekilinin çalışmalarını ve özgürlüklerini engelleyen bur tutum”.



Vekillerin çalışmaları izleniyor





Milletvekillerinin yanı sıra Meclis personelinin de yasaklardan payını aldığını anlatan Levent Gök, çok tartışılacak iddiayı soru önergesiyle gündeme taşıdı. Gök’e göre, “ İnternet üzerinden yapılan işlemler takibe alınıyor. İçerik açısından denetleniyor”.

TBMM Genel Sekreterliği’nin siber saldırılara karşı bir güvenlik duvarı oluşturduğuna ilişkin raporuna dikkat çeken Gök, “ Genel sekreterliğin bu gerekçelerle yaptığı uygulamaları bilgisayardan anlayan arkadaşlarıma incelettirdim. Arkadaşlarım, tüm yazışmalarımın, mesajların, hangi konuda ne araştırma yaptığıma ilişkin bilgilerin, gizlilik derecesi olan maillerin bu sistemle görülebileceğine , izleneceğini söyledi”.



“ Mesele sadece yasaklı siteler indirgenecek kadar basit değil. Daha derin” diyen Gök’ün TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:



-Sistem incelendiğinde log (Kim nereye ulaştı) kayıtlarının tutulduğu, internet üzerinden yapılan işlemlerin takibe alındığı filtrelendiği ve içerik denetimine tabi tutulduğu, bağlı bilgisayardaki verilerin ana bilgisayarda saklanmak üzere kaydedildiği görülmektedir.

-Bilgisayarların IP’lerinin denetim altında tutulması bu bilgisayarlardaki verilere ulaşma imkanını da getirdiğinden bağlı bilgisayarın veri güvenliği açısından tehdit altında olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır?

-Uygulamanın sonuçları ve içerikleri Meclis Başkanlığı tarafından bir araştırmaya tabi tutulmuş mudur? Tutulmuş ise bu araştırmanın sonuçları Meclis guruplarına bildirilmiş midir?

Meclis Genel Sekreterliği ise söz konusu sitelere erişim kısıtlamasını teknik gerekçelerle savundu. Yetkililer, 'TBMM internet güvenliği için kullandığımız program 'pornografi', 'kumar', 'homoseksüalite' gibi yasaklı kelimelerin geçtiği siteleri otomatik olarak filtreliyor. Sansür veya yasak yok. İsteyen milletvekili form doldurup bu sitelere girebilir' dedi. Teknik işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Yamaç, bu şekilde kaç sitenin yasak olduğu konusunda ise bilgi vermedi.