CHP: Meclis sembolik, yargı bağımlı hale getiriliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, AKP ile MHP arasındaki görüşmelerden çıkan yeni anayasa değişiklik teklifini eleştirerek "Meclis, sembolik hale getiriliyor. Meclis’i Meclis yapan kanun yapma yetkisi, Cumhurbaşkanı lehine sınırlandırılmış. Eğer bu paket kabul edilirse yargı bağımsızlığı tarihe karışacak. Çünkü HSYK üyelerinin yarısını AK Parti Meclis’teki çoğunluğuyla seçecek, geri kalan yarısını da Cumhurbaşkanı eliyle belirleyecek" dedi.

Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre AKP ile MHP'nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi esas alan ve anayasadaki 70 maddede değişiklik yapılmasını öngören anayasa değişikliği teklifini değerlendiren Bülent Tezcan, şunları söyledi:

BU BİR ALDATMACA: Kendi kusurlarını örtmek için “CHP ile uzlaşmaya vardığımız düzenlemeleri de getiriyoruz” diyorlar. Bu bir aldatmacadır. Üçlü komisyonda bizim itiraz ettiğimiz her şeyi getirmişler.

BAĞIMLI YARGI: Eğer bu paket kabul edilirse yargı bağımsızlığı tarihe karışacak. Çünkü HSYK üyelerinin yarısını AK Parti Meclis’teki çoğunluğuyla seçecek, geri kalan yarısını da Cumhurbaşkanı eliyle belirleyecek.

SEMBOLİK MECLİS: Paketle Meclis’in yetkileri tamamen sınırlandırılıyor. Meclis, sembolik hale getiriliyor. Meclis’i Meclis yapan kanun yapma yetkisi, Cumhurbaşkanı lehine sınırlandırılmış. Cumhurbaşkanı bir kanunu iade ederse salt çoğunlukla kabul edilmesi zorunluluğu getiriliyor. Üstelik bu kanun hakkında Cumhurbaşkanı’na kararname çıkarma yetkisi veriliyor. Bu şu anlama geliyor: “Cumhurbaşkanı isterse Meclis’i kilitler, kanunları onaylamaz, kendisi kararnameyle ülkeyi yönetir.”

SİSTEMİN SİGORTASI: Meclis ile Cumhurbaşkanı’nın farklı tarihlerde seçilmesi, parlamenter sistemin sigortasıdır. Meclis ile Cumhurbaşkanı’nın aynı tarihlerde seçilmesi ile partili Cumhurbaşkanlığı da olduğu için gücün tek elde toplanması sağlanacak. Cumhurbaşkanı, partili olacağı için vekilleri belirleyecek ve ortak kampanya yürütecek. Bunun adı, tek adam rejimidir.

YEDEK VEKİLLİK: Yedek milletvekilliğiyle az sandığa gidilmesi, milli iradenin iktidarları ara seçimlerde test etme imkânını ortadan kaldırır.

FESİH YETKİSİ: Fesih yetkisi de inandırı- cılıktan uzaktır. Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i fesih yetkisi çok kolay, ama Meclis’in Cumhurbaşkanı’nı feshetmesi için nitelikli çoğunluk aranıyor.

GÜÇLERİN BİRLİĞİ: Bu paketten demokrasi çıkmaz. Güçlerin ayrılığı değil güçlerin birliği var. Güçleri bir kişinin elinde toplama girişimi var.

ÖZENSİZ HAZIRLANMIŞ: Anayasa’nın 67. maddesi kaldırılıyor. Geçici maddede ise son fıkrasının uygulanamayacağı belirtiliyor. Yine 131, 134 ve 137. maddelere ilişkin yürürlük hükmü konulmuş ama değişiklik yok. Bu da paketin ne kadar özensiz, aceleyle hazırlandığını ortaya koyuyor.