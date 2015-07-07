CHP Meclis Başkanvekilliği için Şafak Pavey'i seçti

CHP, Meclis Başkanvekilliği için İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'i seçti. Parti, Pavey ve Başkanlık Divanı'nda kendisine düşen diğer üyeler için belirlediği isimleri Meclis Başkanlığı'na bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün imzasıyla gönderilen yazıda, Meclis Başkanvekilliği için İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, İdare Amirliği için Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin, Katip Üyelikler için ise Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın belirlendiği yer aldı.

Divan'daki üye sayısının 18'de kalmasından yana görüş açıklayan CHP, hafta başında yaptığı kapalı grup toplantısında dört üyelik için seçim yapmıştı.

Başkanlık Divanı, hem yasama hem de idari işlerin düzenlenmesinde önemli işleve sahip. TBMM İçtüzüğü uyarınca Başkanlık Divanı, TBMM Başkanı, başkanvekilleri, idare amirleri ve katip üyelerden oluşuyor. Başkanlık Divanı, siyasi parti gruplarının güçleri oranında temsili sağlanmak suretiyle bir başkan, 4 başkanvekili, 3 idare amiri ve 7 Katip üye olmak üzere toplam 15 üyeden oluşuyor. Ancak Genel Kurul, gerektiğinde Danışma Kurulu'nun önerisi üzerine idare amirlerinin veya katip üyelerin sayısını artırabiliyor. Ancak başkanvekillerinin sayısı 4'ten fazla olmuyor.

Sayıya göre dağılım belirlenecek

Danışma Kurulu 15 üyeden oluşursa AKP'ye TBMM Başkanı da dahil 7, CHP'ye 4, MHP ve HDP'ye ise 2'şer üyelik, sayı 16'ya çıktığında AKP'ye 8, CHP'ye 4, MHP ve HDP'ye 2'şer üye düşecek. Ancak sayı 17 olduğunda dağılımda sorun çıkıyor. Bu durumda AKP'ye 8 ve CHP'ye 4 üyelik düşecek, kalan 5 üyelik HDP ve MHP arasında dağıtılırken kura ya da başka yönteme başvurulması gerekecek.

Geçmişte 1961 yılında uluslararası bir komisyonda kendilerine düşen üyelik için CHP ve AP arasında, ayrıca 2004 yılında Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bağımsız milletvekilleri ile CHP'ye düşen üyelik için kuraya başvuruldu. Ancak MHP Grubu, seçimlerdeki oy oranının daha yüksek olduğunu göstererek kura çekilmesine karşı çıkıyor.

Başkanlık Divanı 24. Dönem'de olduğu gibi 18 kişiye çıkarıldığında dağılım AKP'ye 8, CHP'ye 4, MHP ve HDP'ye 3'er; 19 kişiye çıkarıldığında AKP'ye 9, CHP'ye 4, MHP ve HDP'ye 3'er, sayı 20 olduğunda ise AKP'ye 9, CHP'ye 5, MHP ve HDP'ye yine 3'er üye düşecek.

TBMM Danışma Kurulu'nda uzlaşma sağlanması halinde, yeni dağılım Genel Kurul'a getirilecek. Ancak uzlaşma sağlanamaması halinde grup önerisi Genel Kurul'a taşınabiliyor.

Danışma Kurulu'nun bugünkü toplantısında sayı ve dağılımda uzlaşma sağlanması halinde gruplara belirlenecek bir tarihe kadar üyelerinin isimlerini bildirmeleri istenecek. Genel Kurul'un bugün çalışmaması, yarın Lübnan Tezkeresi'nin görüşülmesi, 9 Temmuz Perşembe günü ise Başkanlık Divanı'nın belirlenmesi bekleniyor.