CHP Meclis Başkanvekili Gök uyardı; yürütme temsilcilerine konuşma kriteri getirildi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, Meclis Başkanlık Divanı’na verdiği davete katılan CHP’li Meclis Başkanvekili Levent Gök, Anayasa değişikliği ile Meclis İç Tüzüğü'nün bütçe görüşmelerinde ortaya çıkan mevcut durumu karşılamadığını dile getirdiği toplantıda yürütme konusunda ortak mutabakat sağmadıklarını söyledi.

Görüşmede, bütçe müzakerelerinde, yürütme temsilcilerinin soru-cevaplarının ve sataşmalarda verilecek yanıtların oturum başkanının iznine bağlandığını aktaran Gök, oturumu yöneten başkanın izin vermesi durumunda yürütmenin konuşacağını ifade etti. Gök’ün, T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“Anayasa değişikliği ile İç Tüzük değişikliği de mevcut durumu karşılamıyor. Bu konuda uygulama birliğini sağlamamız lazım. İç tüzük; yürütme, bütçenin sunuş konuşmasını yapar diyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşacak. Neye göre olacak? Diğer turlarda bakanların konuşmasının İç Tüzük'teki yeri nerede. Eskiden güvenoyu almış hükümet vardı. Başbakan teşekkür konuşması yapardı. Şimdi öyle değil. Soru cevap işlemleri komisyonca yapılır diyor iç tüzük. Kahvaltıda bu konuları gündeme getirdim ve yürütme üyeleri Genel Kurul’da, oturumu yöneten aşkandan izin almak zorunda olacaklar, onu kabul ettirdik”.