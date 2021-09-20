CHP, Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ve beraberindeki CHP'liler, orman yangınlarının tüm yönleriyle araştırılması için Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Erbay, "Soruşturmanın kapsamlı yürütülmesini talep ediyoruz. Geçiştirilmeyeceğini umut ediyoruz, savcılarımıza güveniyoruz" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı ve partililerle birlikte Marmaris Adliyesi’nde bir açıklama açıklaması yapan Erbay, Muğla’da yaşanan orman yangınları ile ilgili olarak yangın öncesinde ve yangın sırasında gerekli ve yeteri tedbirlerin alınmadığını söyledi.

Erbay, şunları kaydetti:

"Bu yangın 10 gün boyunca bu şekilde gezdiyse burada birilerinin sorumluluğu var"

"Bu süreçte maalesef yeteri kadar hazırlıklı olmadığımızı gördük. Bölgenin insanı olarak, Orman Teşkilatı’nın olası yangınlar durumunda bir tedbir aldığını düşünüyorduk. Marmaris’te günlerce gezen bir yangın vardı. Bu yangın 10 gün boyunca bu şekilde gezdiyse burada birilerinin sorumluluğu var. Bu bütçeler aktarıldı, yetkililer var, aylık personeller alıyorlar, yetişmiş personelleri var… Onu da eleştiriyoruz, ‘Part time ormancılık olmaz’ diye geçen gün çalıştayda da söylendi.

"Savcılarımıza güveniyoruz"

O koridorlar açılmamış, gerekli havuzlar oluşturulmamış. Göletler oluşturulması lazım. Helikopterlerin gidip gelme mesafeleri uzaktı. Yangın söndürme çalışmalarında 12’nci, 13’üncü gün Bodrum’da gece çalışan helikopterleri gördük. Peki bu helikopterler neden Marmaris’te çalışmadı? O koridorlar neden açılmadı, o havuzlar neden açılmadı? Bunun gerekli takibini Meclis’te de yapacağız. CHP Marmaris İlçe Başkanlığı’mız öncülüğünde, bunun yargısal boyuta tartışılması gerektiğini düşündüğümüz için hazırladığımız dilekçeyi Marmaris Savcılığı’mıza verdik. O soruşturmanın da kapsamlı yürütülmesini talep ediyoruz. Geçiştirilmeyeceğini umut ediyoruz, savcılarımıza güveniyoruz."





