CHP Marmaris İlçe Başkanı Balcı, Erdoğan'a seslendi: Bizim çaya değil; uçağa, helikoptere ihtiyacımız var

CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, yangının devam ettiği Marmaris’in Hisarönü köyünden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Balcı, “Bizim çaya değil uçağa, helikoptere ihtiyacımız var” dedi.

Zekican Balcı, yangının devam ettiği Hisarönü köyünden bugün görüntülü bir paylaşım yaptı. Balcı, sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntüde şunları dile getirdi:



“Şu anda Hisarönü köyündeyim. Burası dünden beri cayır cayır yanıyor. Dün bir video çekip paylaşmıştım. Sayın Cumhurbaşkanına ve Sayın Orman Bakanına seslenmiştik. ‘Daha fazla uçak, daha fazla helikopter’ demiştik. ‘İnsanların evleri yanıyor’ demiştik.

Ama şu an görüyorsunuz. Dünden çok daha kötü bir durumdayız. Havada bir tane bile helikopter, uçak yok. İnsanlar kaderine terk edilmiş vaziyette. Bizler de buraya yardım amaçlı geldik ancak insan gücüyle söndürülecek bir durum değil gerçekten. Çok acı bir manzara, kötü bir tablo içerisindeyiz.

Tekrar sesleniyoruz. Lütfen uçak. Bizim çaya ihtiyacımız yok. Bizim uçağa ihtiyacımız var. Bizim helikoptere ihtiyacımız var. İnsanlar cayır cayır yanıyor. İnsanlar evlerini, hayvanlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Şuraya bakar mısınız, hale? Denize kadar gelmiş vaziyette orman yangını. Berbat durumdayız. Yerleşim yerlerine yakın. Arka taraf deniz. Ormanla deniz arasında insanlar sıkışmış vaziyetteler. Bütün dünyaya sesleniyoruz. Burada uçak ve helikopter ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanım lütfen. Dün geldiniz çay dağıttınız. Bizim çaya değil uçağa, helikoptere ihtiyacımız var”