CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel: İktidarda mıyız, muhalefette miyiz belli değil!

CHP'den Manisa Milletvekili seçilen Özgür Özel, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Mazbatasını almasının ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, "İkinci kez mazbatamı aldım. Diğer sefer muhalefetteydik, şimdi ise iktidarda mıyız muhalefette miyiz belli değil. Bunun bir iktidar partisi milletvekili mazbatası olmasını ümit ediyorum. Bundan sonra kanun tekliflerinin daha kolay kanunlaşabileceği ve iktidarda olmanın olanaklarıyla Manisa'ya hizmet edebileceğimiz günlerin ümidini taşıyoruz" dedi.

Kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan Tuğçe Duyar ve Onur Yiğit çiftinin nikah şahitliğini yapan Özel, törende yaptığı konuşmada, internet üzerinden ilk defa nikah şahitliği teklifi aldığını ifade etti. Mazbatasını aldıktan sonra nikaha geldiğini kaydeden Özel, "Yaklaşık 4 ay önce bana gelin adayından bir e-posta geldi. Gelen mailde, 'Büyük ihtimalle bu mesajımı okuyamazsınız. Çok yoğunsunuz ama size 'Özgür abi' diyorum. Nikah şahidim olur musun?" şeklinde bir yazı gönderdi. Ben de kendisine cevap verdim ve daha sonra cep telefonu ile iletişim kurduk. Bugün de burada internet üzerinden aldığım bir nikah şahitliği davetine icabet etmiş bulunuyorum. Bu benim için bir ilk oldu. Genelde taraflardan birinin davetlisi olarak bu törenlerde oluruz. Ama ben bugün her iki ailenin de davetlisi olarak hissediyorum kendimi" şeklinde konuştu.