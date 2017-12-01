CHP, Man Adası belgelerini paylaştı: Hangi şirketi sattınız da bu paralar geldi, Erdoğan'dan cevap bekliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakınları tarafından Man Adası'nda bulunan bir off - shore şirkete para aktarıldığı iddiasına dayanak olarak gösterilen belgeler bugün (1 Aralık 2017) basınla paylaşıldı. Kılıçdaroğlu'nun "On milyonlarca dolar aktarıldı" ifadesine karşın belgeleri kamuoyu ile paylaşan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Hangi şirketi sattınız? Bu şirketin ortakları kim? Sermayesi ne kadar bu şirketin, bilançosu ne, varlıkları ne? Devir senetleri nerede? Erdoğan'dan cevap bekliyoruz" diyerek para trafiğinin Man Adası'ndan Türkiye'ye doğru olduğu mesajını verdi.

Tezcan, bir gazetecinin, "Belgeler sadece yurt dışına para çıkışını mı gösteriyor, gelişine ilişkin belgeler de var mı?" sorusuna ise "Hem çıkan hem gelen var. Para trafiği var. 'Şirket satıldı' dediler. Nasıl bir şirket satıldı onu bilelim, sonra üzerine konuşuruz. Cevabı bekliyoruz şimdi" yanıtını vermekle yetindi.

TIKLAYIN - İşte CHP tarafından paylaşılan 148 sayfalık 'Man Adası' belgeleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Kılıçdaroğlu'nun suçlamasına yanıt verirken şu ifadeyi kullanmıştı:

"Bir tomar kâğıdı sallayarak, 'Dekontları da bunlar' dedi. Ne gazetecilere ne adli makamlara vermedi. İddia edildiği gibi yurt dışına giden tek kuruş yok. Mevcut şirketlerini satmaları sebebiyle onlara para geldi. Oraya da para gitmedi."

Tezcan'ın kamuoyu ile paylaştığı belgeler şöyle:

Bülent Tezcan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Biz kutuyu açtık. Bundan sonrası kutunun içinden kimin rahatsız olacağıdır. Ne varmış bu kutunun içinde, sırayla bakacağız. Kemal Kılıçdaroğlu, para transferini belgeleriyle açıkladı. Man Adası’nda Belwey isimli şirket kuruluyor. Bu bir Naylon şirket. Neden? 1 sterlinlik bir şirket. Türk parasıyla 5 lira. Şirketin öbür tarafında Recep Tayyip Erdoğan'ın enişteşi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürü Osman Ketenci, eski kalem müdürü Murat Gündoğan ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan. Gelin bir meclis araştırması yapalım dedik. Bütün bu trafiğin altını üstünü inceleyelim. AK Parti milletinin oylarıyla reddedildi. Parmak hesabı, vicdan hesabına hakim geldi. Önce milletvekilleri görsün dedik. Şimdi milletle paylaşıyoruz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Adım adım yol haritasını anlattım. Bizi susturmaya güçleri yetmecek. Sayın Erdoğan bizi susturmaya gücün yetmeyecek. Gerçeğin gücü herşeyin üstünde.



"Bu belgeler sahte' dediler, 'ticari ilişki' var dediler. Ondan sonra AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan, çok açık bir şey söyledi, ‘şirket satışı karşılığında alınan para’ dedi. Sahte dedikleri dekontlar... Mustafa Erdoğan, 1 milyon 250 bin dolarlık dekont. Ziya İlgen 1 milyon 250 bin dolarlık dekont. Ahmet Burak Erdoğan, 1 milyon 450 bin dolarlık dekont. Ahmet Burak Erdoğan, 2 milyon 300 bin dolarlık dekont. Mustafa Gündoğan, 1 milyon 250 bin dolarlık dekont. Osman Ketenci, dünürü, 1 milyon 250 bin dolarlık dekont. Yine Osman Ketenci, 1 milyon dolarlık dekont. Hangisi sahte? Mustafa Gündoğan, 250 bin dolarlık dekont. Mustafa Erdoğan, 2,5 milyon dolarlık dekont. Enişte Ziya İlgen, hani darbeyi bildiren enişte, 2,5 milyon dolarlık dekont. Hangisi sahte? Hani sahteydi? Bunların tamamı orjinal belgeler, hepsi orjinal belgedir.

"Swift mesajlarının evrakları da burada. ‘Sahte’ diyenlere sesleniyorum, biz sahte işi bilmeyiz. Off-shore adalarında iş tutmayı becerenler sahte işi bilirler. Biz beceremeyiz, ayağımıza dolaşır. Hangi şirketi sattılar? Bu şirketin ortakları kim? Sattıkları şirketin sermeyasi ne kadar? Bu şirketin bilançosu ne, varlıkları ne? Devir senetleri nerede, çıkarın konuşalım. Kim varmış bu ticarette, ne vermiş? Ne zaman kurulmuş, bilelim. Ne kadar faaliyet yürütmüş, ne kadar kazanmış. Ona bir bakalım. Ne kadar bir vergi ödemiş, ne vergisi ödemiş. Sayın Erdoğan’a teşekkür ediyoruz, bu soruları sorma fırsatı verdi.



Bir sterlinlik şirket, 15 milyonluk ödeme. Bu nasıl bir şirket? Bütün vatandaşlara soruyorum. 5 lirası olan bir şirket, 60 milyon liralık bir şirketi alıyor. 60 milyonluk değeri olan şirket, 5 liralık şirkete güvenip ticaret yapıyor.



"Kazım Öztaş kimdir? Sıdkı Ayhan şirketi Kazım Öztaş’a satıyor. Transferden sonra bunların ortakları ne iş yapmıştır? Kazım Öztaş ne kadar kazanç elde etmiş, ne kadar vergi ödemiş? O dönemin başbakanı, şimdiki cumhurbaşkanının yakın akrabalarına ödemiş. Bu bir basit ticari ilişki değildir. Okunmuş bir dolarlardan sihirli 1 sterlinlik döneme geçtik. 60 milyon liralık bir şirketi alıyor, takla attırıyor. Burada mide bulandıran bir şey var. Sahte değil, her şey meydanda. Böyle bir ilişki karşınıza çıktığında aklınıza iki şey gelir. Birincisi kara para aklama gelir. Bilmiyoruz, bakacağız. Vergiden kaçınma, vergi ödememe.



"Hükümetten, Recep Tayyip Erdoğan’dan, Binali Yıldırım’dan, AK Parti yöneticilerinden aynı ada hassasiyetini Yunanistan’ın işgal ettiği Türk adalarında da göstermelerini istiyoruz.

"Çocuklarına şirket kurdururken o adaları buluyorlar. Devletin vergi alması söz konusu olduğunda o adaları gözleri görmüyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Dünyanın aklı başında olan hiçbir ülkesinde bu işler öyle bedavaya geçiştirilmez. Milletten saklamanıza fırsat vermeyeceğiz. Milletin vicdanını yaralayan bir ilişki vardır. Orjinallerini savcılığa vereceğiz. Daha yeni kutular gelir, yeni kutular açılır. Yeter ki daha yeni şeyleri kutulara koymayın."