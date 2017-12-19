CHP, Man Adası belgelerini Başbakan ve İçişleri Bakanı'na gönderiyor

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Man Adası belgelerini Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'ya özel kurye ile göndereceğini belirterek \"İsteyene adrese teslim belge servis etme uygulamamızı başlattık. Bundan sonra da devam edecek.\" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM basın kapısı önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, Man Adası belgelerini Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'ya özel kurye ile göndereceklerini belirterek şunları söyledi: \"Bu belgeleri buradan yollayacağız artık. Mesele şu; Süleyman Soylu fiili gensorumuzda İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde 80 dakika süren belki bakanı henüz düşürmeyen ama bakanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası genel başkan adaylığından kendi söylemine göre düşüren fiili gensoru sonrası Soylu hala gündemde. Soylu\'nun Erdoğan\'dan sonra genel başkan olmayacağını söylemesinin bir kıymeti olmayacağını buna sevinmemesi gerektiğini Berat Albayrak\'a dün bildirmiştik. Çünkü Süleyman Soylu Demokrat Parti\'de aday olmayacağını söyledikten 60 gün sonraki kongrede ay olmuştu zaten.\"

Özgür Özel şöyle konuştu: \"Soylu da Başbakan da belge istiyor. İsteyene adrese teslim belge servis etme uygulamamızı başlattık. Bundan sonra da devam edecek. İki resmi yazı var elimde biri Binali Yıldırım diğer Soylu\'ya yazılmış yazı. İki belgede de kendi ifadeleri var. Yıldırım\'a diyoruz ki \'Man adasında bu insanların hiçbirinin şirketi yok. Orada isimleri zikredilen Sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarının hiçbirinin bir şirketi yok\' şeklinde beyanınız olmuştur. Süleyman Soylu\'da 16 Aralık 2017\'de \'Bakın bir gün dahi siyaset yapmasam namusum ve şerefim üzerine söylüyorum bu işin peşini ben ve arkadaşlarım bırakmayacağız. Bu Man Adasını ispat edeceksiniz. Genel Başkanınız ispat edecek\' diyor. Ziya İlgen\'e ait olan imzalı kuruluş belgesini veya Ziya İlgen\'in müdür olarak imza attığı belgeyi paylaşıyoruz. Birazdan kuryemiz elden hem başbakanlık hem içişleri bakanlığı özel kaleme teslim edecek. Salı günündeyiz. Mesai günündeyiz. Saat 11.00. Genel Başkan bir haber televizyonunda konuşuyor. FETÖ, DHKP-C, PKK ile mücadele etmiyor çözüm bekleyen subay için ast subay için hiç bunlarla ilgili bir şey yapmıyor ama oturuyor genel başkanımızı izliyor oradan da tweet yetiştiriyor. Genel başkanımız, MASAK, kriminali harekete geçirmeye davet ediyor. Buna bakacağız demiyor da beni Ataşehir ile ilgili söylediğim sözler doğrudur, genel başkan yalan söylüyor diye iftirada bulunuyor. Soylu\'nun bu konuşmadan alacağı mesaj şu: Ondan sonra twet atmak yerine telefona yöneleceksin. İstihbarat bak diyeceksin imzalara. Özgür Özel\'in dağıttı dosyalar her yerden ediniliyor. Soylu o çıkışından sonra daha da o koltukta oturamaz. Şantajcı, iftiracı hakaretçi biri içişleri bakanlığı koltuğunda oturamaz. Orası görevini yapma yeridir.\"