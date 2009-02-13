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Politika

CHP 'mahrem ekibi' kuracak

Çarşaf, Kuran kursu, tarikat, hacılı açılımlarıyla dikkat çeken CHP, bu kez de `mahrem' açılımıyla gündeme geldi.

13 Şubat 2009 02:00

Çarşaf, Kuran kursu, tarikat, hacılı açılımlarıyla dikkat çeken CHP, bu kez de `mahrem' açılımıyla gündeme geldi.

Gaziantep'in metropol Şehitkamil İlçe Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Şeker, seçilmesi halinde belediyeye gelen kadınların `mahrem' sorunlarını dinleyip çözüme kavuşturulabilmesi için faaliyette bulunup, yol gösterecek kadın ekibi oluşturacağını açıkladı.

Belediye başkanının, yardımcılarının, danışmanlarının erkek olduğu bir belediyede kadınların özellikle bir erkek görevliyle paylaşamayacağı sorunların bulunmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan CHP adayı pratisyen hekim Şeker, şunları söyledi:

“Bunun için en az bir başkan yardımcım kadın olacak. Ayrıca koordineli olarak çalışacağımız kadın sivil örgütlerinden oluşturacağımız bir ekiple, kadınların taciz, aile içi şiddet ve diğer mahrem sorunlarını çekinmeden anlatmalarına olanak sağlayacağız. Bu ekiplerimiz dinledikleri sorunları ilgili yerlere taşıyarak çözüme kavuşturacaklar.”

Dr. Mehmet Şeker ayrıca, kadın sığınma evi, kadınların ekonomiye ve aile bütçelerine katkı sağlayacak küçük işyerleri açmalarına katkıda bulunma ve ürünlerinin pazarlanması gibi kadınlara yönelik projelerinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

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