-CHP maaş artışını Anayasa Mahkemesine götürecek DÜZCE (A.A) - 28.12.2011 - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, ''Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, emekli milletvekilleriyle ilgili maaş artışını öngören maddeyi veto etmezse, Anayasa Mahkemesine gideceğiz'' dedi. Akkaya, partisinin Düzce İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, örgütlü iş yerleri ile fabrikaları ziyaret etmek amacıyla Düzce'ye geldiğini belirterek, işçilerin sorunlarını ve taleplerini dinlediklerini söyledi. Türk halkının bir algı eksikliği yaşadığını savunan Akkaya, ''Bu bizden de kaynaklanıyor olabilir. Halkımızın bu algı eksikliğini lehimize çevirmek, gerçekleri ortaya koymak, onlara bu gerçekleri anlatmak bizim görevimizdir. Örgütlerimiz yılmadan bu çaba içerisinde çalışıyor. Biz halkımızla iç içeyiz. Tehditlere, eleştirilere ve saldırılara karşı bunu yapma ve halkımızı aydınlık günlere taşıma noktasında kararlıyız'' diye konuştu. TBMM'de emekli milletvekillerinin maaşlarının artışına yönelik itirazları olduğunu dile getiren Akkaya, düzenleme konusunda Mecliste kendi iradelerinin bulunmadığını savundu. Akkaya, şöyle devam etti: ''260'ın üzerinde oyla kabul edilmiş bir yasal düzenlemede iki tane CHP milletvekili olumlu yönde teklif vermiş. Onlar da zaten yanlış anladıklarını belirtiyorlar. Bu konuda CHP Genel Başkanı'nın iradesi var. Haftalar öncesinde bu konu gündeme geldiğinde MYK'da görüşmüştü. TBMM'de ise CHP grup başkanvekillerinin iradeleri var. En son Mecliste bu konu görüşülürken Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan Meclisi terk etmişti. Orada kendisi iradesini ortaya koymuştur. O konuda hiçbir kuşku yoktur.'' -Asgari Ücret Tespit Komisyonu- 31 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını hatırlatan Akkaya, milyonlarca insanın komisyondan çıkacak olumlu sonucu beklediğini kaydetti. ''Meclis, kendi emekli milletvekillerinin alacağı zamlı maaşlara gösterdiği duyarlılığı, inşallah milyonlarca asgari ücretle çalışan insanların alacağı maaşlara da gösterir'' diyen Akkaya, şöyle konuştu: ''Bu duyarlılığı gösterip göstermeyeceklerinin takipçisi olacağız. Şu anda asgari ücret, insanın onuruna yakışır bir asgari ücret değil. Biz insan onuruna yakışır bir asgari ücret konusunda tavrımızı Mecliste göstereceğiz. Bu yıl ilk defa Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağır, orta ve normal işlerde çalışan kişilere yönelik üç aşamalı bir asgari ücret önerisi sundu. Bu da CHP'nin her ay yaptırdığı yoksulluk ve açlık sınırına yakın bir düzenlemedir. Aile yardımı hariç, yaklaşık 971 lira civarında olan asgari ücretle 2 çocuklu bir aile, aile yardımıyla birlikte bin 60 lira civarında ücret alacak. TÜİK'in belirlediği bu rakamlara Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun da sahip çıkmasını bekliyoruz.''