-CHP LPG'Lİ ARAÇLARI MECLİS'E TAŞIDI TBMM (A.A) - 17.02.2011 - CHP, LPG'li araçların yeterince denetlenip denetlenmediğinin belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi. CHP Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 30 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, LPG'nin ekonomik ve çevre dostu bir yakıt olduğu ancak yetkisiz firmalarca, standart dışı malzemeler ve projesiz olarak LPG dönüşümü yapılan araçların faciaya davetiye çıkardığı belirtildi. Benzin ve motorine yapılan zamlar nedeniyle LPG'ye yönelimin arttığı, LPG'li araç sayısının 3 milyonu aştığı, bununla birlikte dönüşüm işini standartlara uygun yapmayan firma sayısının da çoğaldığı ifade edildi. Gerekçede, araçlarının ön ve arka camlarında ''LPG'li araçtır'' uyarısı içeren bandrol bulundurma zorunluluğuna rağmen bazı vatandaşların, kapalı otoparklara girebilmek için bandrol kullanmaktan kaçındığı belirtildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1998'de yürürlüğe giren yönetmeliğine göre, kapalı otopark girişlerinde LPG'li araç kontrolünün düzenli yapılması gerekirken bunun uygulanmadığı ifade edildi. Ev ve işyerlerinin altındaki kapalı otoparklarda da aynı sorunun yaşandığının vurgulandığı gerekçede, ''Böyle gittiği takdirde yakın zamanda Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki facianın bir benzeri kapalı otoparklarda maalesef yaşanabilecektir'' görüşü savunuldu. Bir başka sorunun, ''merdiven altı'' olarak nitelendirilen korsan LPG dönüşümünden kaynaklandığına işaret edilen gerekçede, şunlar kaydedildi: ''Piyasada 500 TL'ye LPG dönüşümü yapan firmalar bulunmakta, standarda uygun dönüşüm yapıldığında ise fiyat bin 200 ile bin lira arasında değişmektedir. 500 TL'ye LPG dönüşümü yapılan araç bir bombadan farksız olmaktadır. Vatandaşlarımız, çok düşük fiyat veren firmalara güvenmemelidir. Aksi halde hem kendilerinin ve ailelerinin, hem de trafikte seyreden diğer vatandaşların hayatını tehlikeye atmış olurlar. LPG'li araç sahiplerinin mutlaka LPG Sızdırmazlık Raporu ve Montaj Tespit Raporu almaları gerekmektedir. Raporlama işi ise Makine Mühendisleri Odası tarafından yapılmaktadır. Yasal zorunluluk olmasına karşın bu işlemler sağlıklı olarak yapılmamaktadır. LPG dönüşümlü araçların yetkililerce denetiminin yeterince yapılmaması ve araç sahiplerinin ihmali nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliği tehlike altındadır.''