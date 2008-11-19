CHP: Lozan masasını bize verin

Lozan Anlaşması'nın imzalandığı masa Türkiye'de

CHP, Türk ulusunun Kurtuluş Savaşı'ndaki başarısı ve tam bağımsızlığının kanıtı olarak nitelendirilen Lozan Barış Antlaşması'nın imzalandığı tarihi masaya talip oldu.İsviçre Konfederasyonu Başkanı Pascal Couchepin'in, 85 yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna sahne olan Lozan Antlaşması'nın imzalandığı üç ayaklı masayı ziyareti sırasında Türkiye'ye hediye etmesi, CHP'yi de harekete geçirdi.CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, masanın nerede sergileneceği konusunda, hükümetin tavrını görmek istediğini ifade etti. "Bu masa, nerede olacak?" diye soran Baykal, Hükümet yetkililerini arayarak, bunu öğreneceklerini kaydetti.Masanın CHP'ye verilmesini isteyen Baykal, "Sahip çıkan yoksa biz sahip çıkarız" dedi.