CHP’lilere destek veren AKP'li belediye başkanı disipline verildi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 15 Nisan'daki toplantısında CHP'li meclis üyeleri ile birlikte “evet” oyu kullanan Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş’ın yanı sıra üç AKP'li meclis üyesi, “grup kararına uymadıkları” gerekçesiyle AKP'den ihraç istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı 15 Nisan Cuma günü yapıldı. Toplantıda, Hatay’ın Defne ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde bulunan arıtma tesisinin yenilenmesi ve Hassa ilçesine yapılacak içme suyu ile kanalizasyon şebekesi hizmetleri için Japon kredisi kullanımı konusunda oylama yapıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin teklifine CHP’li meclis üyeleri “evet” oyu kullanırken, AKP'li meclis üyeleri “hayır” oyu kullandı. CHP'li meclis üyeleri ile birlikte “evet” oyu kullanan Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş’ın yanı sıra Mehmet Torun, Mehmet Nur, Harun Demirci adlı üç meclis üyesi, “grup kararına uymadıkları” gerekçesiyle AK Parti’den ihraç istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, konuyla ilgili Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin de AKP'li başkanlarının da projeye karşı olmadıklarını, krediyle ilgili bazı teknik sorunların olduğunu belirtti. Karataş “Turunçlu’daki arıtma tesisi ve Hassa’nın altyapı sorunu aynı dosyada. Büyükşehir dosyaları ayırmadı. Turunçlu halkı arıtmanın kaldırılmasını istiyor. Bir de kredinin hangi maliyetlerden nereye kullanılacağı belli değil. Hâlâ bir açıklama yapılmadı bu konuda. Cumhur ittifakı üyeleri de bir ay beklenmeli diye düşündü ve hayır oyu kullandı” diye konuştu.

"Hayır deseydim vatandaşa açıklayamazdım"

Kredi konusunun 15 Nisan’da yapılan toplantının ikinci oturumunda gündeme geldiğini, projenin geçmesi için kendisi ve üç meclis üyesinin “evet” oyu verdiğini söyleyen Karataş, AKP olarak projede ciddi emekleri olduğunu vurguladı. Neden “evet” oyu verdiği sorusunu da şöyle yanıtladı: “Ben ve AK Parti milletvekilleri olmasaydı alamazlardı krediyi. Altyapı ve arıtma tesisinin çözümü için çabalarımız, emeklerimiz büyük. Ben bu yüzden savundum projeyi. Yanlış bir şey yaptığımızı da düşünmüyorum. Ben hem partimi hem de hizmeti savundum. Şimdi olsa yine yaparım. Hayır deseydim vatandaşa açıklayamazdım. Medya ‘Cumhur İttifakı hizmete karşı’ diye yazıyor. Yok öyle bir şey, karşı değiller, sadece biraz beklensin istendi.”

"Partim ne karar verirse uyacağım"

Disipline verilmesinin kendisiyle de projeyle de alakalı bir durum olmadığını, grup kararına uymayan herkes için disiplin sürecinin başlatılacağını söyleyen Karataş, gerekli yerlere savunmasını yapacağını, partisinin ne karar verirse uyacağını belirtti.

Hassa’nın yıllardır yol ve kanalizasyon sorunu olduğunu, bu sorunu Büyükşehir Belediyesi’nin çözmesi gerektiğini söyleyen Karataş, “Defalarca dile getirdik çözülmüyor. Belediye başkanı beceriksiz. Sadece Hassa mı? Hatay’ın en merkezi yerlerinde bile yollar berbat, altyapı kötü. Expo için dünya kadar para harcandı, oraya harcayacağınız paraya Hatay’ı yolunu yap, altyapısını yap” şeklinde konuştu.