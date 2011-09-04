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Politika

CHP Liderinin mesajında, mehmetçik vurgusu ANKARA (A.A)

04 Eylül 2011 20:09

-CHP Liderinin mesajında, mehmetçik vurgusu ANKARA (A.A) - 04.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aktütün ziyaretinde Mehmetçikte gördüğü vatan sevgisiyle toprak bütünlüğünü savunma kararlılığının, Sivas Kongresi'nde alınan ''vatan bir bütündür, parçalanamaz'' kararının ne kadar doğru ve gerçekçi olduğunu bir kez daha gösterdiğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 92. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugün terör örgütünün saldırısıyla karşı karşıya bulunan operasyon bölgesi Aktütün'deki birlikleri ziyaret ettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Bu ziyarette, komutanından erine kadar Mehmetçikte gördüğüm vatan sevgisiyle toprak bütünlüğümüzü savunma kararlılığı, Sivas Kongresi'nde alınan 'vatan bir bütündür, parçalanamaz' kararının ne kadar doğru ve gerçekçi olduğunu bir kez daha gösterdi. Samsun'dan başlayan Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'da alınan kararlarla zafere ulaşan Kurtuluş Savaşı'mızın en önemli kilometre taşlarından biri olan Sivas Kongresi'nin 92. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere kongreye katılanları rahmetle, şükranla, gazilerimizi sağlık ve mutlulukla anıyor, saygılar sunuyorum.''

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