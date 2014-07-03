CHP liderinden Emine Ülker Tarhan tartışmalarına: Kafa karışıklığı yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içerisindeki çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’na karşı bazı milletvekillerinin Emine Ülker Tarhan’ı aday olarak görmek istediği yönündeki tartışmalar için, “Tabanda kafa karışıklığı yok” dedi. Kılıçdaroğlu, “Biz, Ekmeleddin Bey’i hiçbir zaman bir parti adayı olarak lanse etmedik” ifadelerini kullandı.

Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan’ın “Kılıçdaroğlu: Tabanda kafa karışıklığı yok” başlığıyla yayımlanan (3 Temmuz 2014) yazısı şöyle:

Kılıçdaroğlu: Tabanda kafa karışıklığı yok

CHP, MHP, DSP, DP ve BTP’nin genel başkanlarının katılımıyla, Ankara’da bir otelde, “Büyük Uzlaşma” sloganıyla gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin deklarasyon töreninin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sohbet ettik.

Tören sürerken, deklarasyona imza atan genel başkanların umudunu bağladığı Ekmeleddin İhsanoğlu, Alevilerin kalbinin attığı yörelerde, Hacıbektaş ve civarında kendini anlatıyordu.

Kılıçdaroğlu’na, önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığına aday gösterildikten sonra yaptığı konuşmayı nasıl bulduğunu sorduk. CHP lideri, şu yanıtı verdi:

Bilezik öyküsü

“Birincisi, anayasada öngörülen tarafsızlık ilkesine uyan bir aday konuşması değildi. İkincisi, geçmişinden söz ederken bir bilezik öyküsü anlattı. Her şeyden önce o öykü gerçek değil. Çünkü Erdoğan’ın malvarlığı iki bileziğe muhtaç olup kendi seçimini finanse edecek küçüklükte değil. Bunun arkasına saklanarak halka yakın imajı vermek istiyor. Herkesin bu gerçeği çok iyi bilmesi lazım. İki bilezikle halkı kandırmaya çalışıyor. Profesyonel kurgucuların hazırladığı bir metni promterdan okudu. Bu kime yarar? Ağlama konusunda profesyonel olan Bülent Arınç’a yarar. Onda da zaten bu etkisini gösterdi.”

‘Yetkisizken mi uçuracak?’

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olması halinde önüne koyduğu hedefleri anlatırken, “Türkiye’yi uçuracağız” ifadesini kullandığını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Türkiye’yi Başbakan’ken uçurmadı da yetkisizken mi uçuracak? Yetkiliyken ülkeyi ne hale getirdiği ortada. ISO’nun raporunu okusun. Türkiye’yi son 7 yılda hangi noktaya getirmiş. Demokraside, dış politikada, insan haklarında yetkiliyken Türkiye’yi bu hale getirdi. Sorumsuz olduğu zaman yolsuzlukları daha rahat yapacağını düşünüyor. Ama oraya oturamayacak.”

CHP lideri, Erdoğan’ın, “herkesin cumhurbaşkanı olacağı” yolundaki sözlerini değerlendirirken ise, “Herkesin cumhurbaşkanı olacağı ifadesi sadece dilinde. Hiçbir davranışında toplumun tümünü kucaklayan bir hareketi olmamıştır. Gezi’de de böyledir, Soma’da da Mersin’de de 1 Mayıs’ta da” ifadelerini kullandı.

‘Kendi vesayetinin ilanı’

Kılıçdaroğlu’na, Erdoğan’ın halkın seçtiği cumhurbaşkanı ile vesayet döneminin tamamen kapanacağı yolundaki değerlendirmeyi sorduğumuzda da şunları söyledi:

“Biz, AKP iktidarı döneminde baskıcı sivil bir vesayetle karşı karşıyayız. Bunu sadece Türkiye’deki aydınlar değil tüm dünya söylüyor. Avrupa’da, Amerika’da pek çok sivil toplum örgütünün raporlarına baksın. 12 Eylül darbe hukukunun arkasına sığınanların o vesayeti ortadan kaldırması beklenemez. Bunu çok iyi biliyoruz. Kendisi dışında bir vesayeti kabul etmeyeceğini ilan etmiştir.”

Ak Parti milletvekillerinin, kimin cumhurbaşkanı adayı olduğunu bilmeden toptan imza verdiklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Onların kişiliği yok mu? Kişiliksiz bir milletvekili ve yasama organı üyesi olur mu? Erdoğan, 301 imzayı alıp başka bir isim koysaydı onu da kabul edeceklerdi. Bence Erdoğan yanlış bir şey yapmıştır” dedi.

CHP lideri, Ekmeleddin İhsanoğlu tercihinin ardından partide başlayan tartışma ve Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın dün yaptığı sert açıklamaya ilişkin sorumuz üzerine ise, “Tabanda hiçbir kafa karışıklığı yok” yanıtını verdi.

5 parti genel başkanının bir deklarasyonla altına imza attığı, “Büyük Uzlaşma”nın sandıkta sonuç vermesini istediklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

‘Adaya bak, oyunu ver’

“Sandığa gidenler elini vicdanına koyup oy kullanacak. Dürüst bir isim mi, saygın bir isim mi, geçmişi temiz mi, dünyada itibarı var mı? Bunlara bakacak. İnançlı bir adam mı, halkına yalan söylüyor mu? Bakacak. ‘Bunlara bak da oyunu kullan’ diyoruz. Biz, Ekmeleddin Bey’i hiçbir zaman bir parti adayı olarak lanse etmedik. Anayasada Cumhurbaşkanı’nın tam tarafsızlığı söz konusu. Cumhurbaşkanı namusu ve şerefi üzerine yemin edecek ve tarafsız görev yapacak. Bizim amacımız budur.”