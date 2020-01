CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan şehit evine ziyaret (3)

\'TERÖR BELASINDAN BU ÜLKEYİ KURTARACAĞIZ\'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa\'nın İnegöl ilçesinde yaptığı konuşmada, \"Kurşunlara karşı, bu ülkenin birlik ve bütünlüğü için gerektiğinde hepimiz göğsümüzü gereceğiz. Terör belasından bu ülkeyi kurtaracağız. Bunun sağı, solu yoktur\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Bursa\'daki programı kapsamında İnegöl\'de Kanaat Önderleri, Sanayici, İş Adamları ve Muhtarlar Toplantısı\'na katıldı. Basına kapalı toplantının ardından gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu, \"İnegöl\'de olmaktan son derece mutluyum. İnegöl\'ün muhtarlarıyla, kanaat önderleriyle, sivil toplum yöneticileriyle birlikte olduk. Onlar sordular, ben cevap verdim. Bize yönelik önerileri ve eleştirileri aldık; bir şekilde değerlendirdim. Son derece güzel, verimli toplantı yaptık\" diye konuştu.

\'TERÖR İNSANLIK SUÇUDUR\'

Sabah Ankara\'dan gelirken Hakkari\'den acı haberi aldıklarını belirten CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

\"8 şehidimiz var, 1 şehidimiz Bursalı. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimize başsağlığı diliyoruz. Her zaman, her herde söyledim: Terör, insanlık suçudur. Hep birlikte teröre karşı ortak bir duruş sergileyeceğiz. Polise sıkılan her kurşun, millete sıkılan bir kurşundur. Askere sıkılan her kurşun, millete sıkılan bir kurşundur. Kurşunlara karşı bu ülkenin birlik ve bütünlüğü için gerektiğinde hepimiz göğsümüzü gereceğiz. Terör belasından bu ülkeyi kurtaracağız. Bunun sağı, solu yoktur. Terörün temel amacı, bu ülkede kaos yaratmaktır. Kardeşi kardeşe düşman etmektedir. Bütün vatandaşlarımdan istirhamım; bu tuzağa kimse düşmedi, bundan sonra da düşmesin.\"

\'HESABINI VEREMEYECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik eleştirilerde de bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

\"Sayın Erdoğan, dönüşte uçakta kendi belediye başkanları ile ilgili gerçekleştirdiği operasyonu, \'Diğer partiler de kendi belediye başkanlarına baksınlar\' diye bir düşünceyi ifade etmiş. Bu şu anlama da geliyor aynı zamanda, Erdoğan şunu da söylüyor: \'Diğer partiler de gereğini yapsın, yapmazlarsa İçişleri Bakanlığı devreye girecek.\' Bu şu anlama geliyor: \'Bizim belediye başkanlarımız suçluydu, ben gereğini yaptım; diğer partilerin belediye başkanları da suçlu, gereğini yapsınlar.\' Belediye başkanlarımız suçlu değil. Asla kabul etmiyoruz. Halkın seçtiği belediye başkanını, bir başka otorite, ailesini tehdit ederek istifa sürecine sokarsa, o ülkede demokrasi bitmiş demektir. Bizim belediye başkanlarımız zaten günün 24 saati müfettişler tarafından denetleniyor. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Kendilerinin hesabını veremeyeceği çok şey var. Bizim, millete hesabını veremeyeceğimiz birşey yok. Ne yapıyorsak millet için yapıyoruz. Belediye başkanlarımıza talimatımızdır; her kuruşun hesabını halka vereceksiniz. Herşey hükümetin bilgisi ve denetimindedir. Gizlenecek, saklanacak bir şeyimiz yok. Bizim belediye başkanlarımız yetkiyi saraydan değil, milletten alıyorlar. Siyaset anlayışımız da budur.\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın açıklamasının ardından otelden ayrılırken, esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu ardından, programına devam etmek üzere Bursa\'nın Orhaneli ilçesine geçti.



