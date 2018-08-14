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CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: TUTARLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK POLİTİKALAR ÜRETMEK GEREKİYOR

ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkede yaşanan ekonomik gelişmeler ile ilgili resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonominin dış sokaklara karşı dayanıklı olması için; tutarlı, sürdürülebilir ekonom

14 Ağustos 2018 20:49

ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkede yaşanan ekonomik gelişmeler ile ilgili resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, \"Ekonominin dış sokaklara karşı dayanıklı olması için; tutarlı, sürdürülebilir ekonomik politikalar üretmek gerekiyor. Bunun içinde devlette bozulan liyakat sisteminin yeniden inşa edilmesi lazım\" ifadelerine yer verdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Twitter üzerinden paylaştığı \'Yönetilemeyen Türkiye\' başlıklı görselde şu ifadelere yer verildi:

\"Ekonominin dış sokaklara karşı dayanıklı olması için; tutarlı, sürdürülebilir ekonomik politikalar üretmek gerekiyor. Bunun içinde devlette bozulan liyakat sisteminin yeniden inşa edilmesi lazım. \'Hepimiz aynı gemideyiz\' diyorlar. Doğrudur. Ama tek adam rejiminde geminin kaptanı, başmakinisti, çarkçıbaşısı, güverte reisi, makine lostromosu, yağcısı, kamorotu, aşçısı aynı kişi. Bir kişi koca gemiye tek başına, kazasız belasız güvenli bir limana götürebilir mi? Aklı olan buna inanır mı? Ne diyorduk, \'Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor.\"
 

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