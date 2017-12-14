CHP Lideri Kılıçdaroğlu, toplu açılış ve çalıştay için Muğla'da

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nin hizmetlerinin toplu açılışlarının yanı sıra Ulaşım Çalıştayı ve muhtarlar toplantısı için Muğla\'ya geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi\'nde düzenlenecek toplu açılış töreni öncesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde yapılan ve birçok belediyeden katılım sağlanan Ulaşım Çalıştayı\'na katıldı. Çalıştayın ardından muhtarlarla bir araya gelecek olan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, CHP\'li Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nin hizmetlerinin toplu açılışını da yapacak.