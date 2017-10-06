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Politika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Sivas'ta

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta askerlik yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun yarınki yemin törenine katılmak üzere kente geldi

06 Ekim 2017 00:57

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas\'ta askerlik yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu\'nun yarınki yemin törenine katılmak üzere kente geldi. 
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas\'ta 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, General Şükrü Kanatlı Kışlası\'nda 368\'inci kısa dönem er olarak askerliğini yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu\'nun yarın düzenlenecek yemin törenine katılmak üzere Sivas\'a geldi. Beraberinde eşi  Selvi Kılıçdaroğlu ile vatani görevini yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu\'nun nişanlısı Mine Alşan\'la birlikte Sivas\'a gelen Kılıçdaroğlu, partisinin il teşkilatı tarafından kent girişindeki Bölge Trafik Müdürlüğü önünde karşılandı. Aracından inen Kılıçdaroğlu, karşılamaya gelen Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, CHP İl Başkanı Ulaş Karasu ve diğer partililerle tek tek tokalaştı. Kılıçdaroğlu ailesi konaklamak üzere Polisevi\'ne geçti. Burada İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu istirahate çekildi. Yemin töreni yarın sabah 10.00\'da düzenlenecek.

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