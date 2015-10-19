Kılıçdaroğlu: Türkiye'de nasıl para harcanacağını bilen 10 kişiden biri benim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'lilerin partisinin seçim vaatlerine yönelik eleştirilere yanıt vererek "Ben bulurum para nasıl toplanır bütçe nasıl yapılır. Para nasıl harcanır eğer Türkiye’de bu işi 10 kişi biliyorsa bunlardan biri benim" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Bafra mitinginde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Size sözüm söz onlardan alıp size vereceğim. Diyorum ya Emekli Ramazan ve Kurban bayramında ikramiye vereceğim. Nerden bulacaksın diyorlar emekli esnafın aylığından kesilen sosyal güvenlik primini kaldıracağım diyorum nereden bulacaksın. Ben bulurum, para nasıl toplanır bütçe nasıl yapılır. Para nasıl harcanır eğer Türkiye’de bu işi 10 kişi biliyorsa bunlardan biri benim.

7 Haziran’daki seçim bildirgemizi aynen kopya ettiler. Onlar Türkiye’nin sorunlarını bilmiyorlar mı? Onlar ceplerine çalışılar biz halkımıza çalışırız. Bir şeyi sakın unutmayın. Davutoğlu Saray için çalışır. Kılıçdaroğlu halk için çalışır. Köylünün hangi durumda olduğunu biliyorum. Meşhur Bafra sigaramız vardı tütünü vardı. Ne oldu onlar? Babalarının malı gibi sattılar. Kendi toprağınızdan su çekiyorsunuz dünyanın parasını istiyorlar sizden. Size sözüm söz vatandaşı borç batağından kurtaracağım. İcra dailerinden kurtaracağım sizi.

Sevgili anneler, Bir memleket nasıl yönetilirmiş halkımıza göstereceğiz. Bir seçim bildirgesi nasıl hazırlanır onu gösterdik yönetmeyi de göstereceğiz.

7 kardeştik, sizden biriyim

Sevgili Bafralılar sizden biriyim ben, 7 kardeşim. Rahmetli annem ve ablam okumayı bilmez. Üniversiteye giden 7 kardeşten biri bendim. Dersimi çalıştım. Hiç bir yerden torpil istemedim isteyemezdim. Devlete görevlerde bulundum ben bunu Cumhuriyet’e ve Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyum.

Herkesin kazandığı bir Türkiye, esnafın kazandığı, çiftçinin kazandığı bir Türkiye, memurun, işçinin kazandığı bir Türkiye, Emeklinin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye, gücümüz var mı var, biz bunu yaparız.

Terörü bitireceğiz

1 Kasım’da seçime gideceğiz. Güzel bir Türkiye için. Terörü bitireceğiz. Bir belamız vardı PKK, şimdi ikinci bir bela çıktı başımıza IŞİD. Bunları dedim ki ne işiniz var Suriye’de.

Kendi vatandaşına iş bulmuyorsun yabancılar için kanun getiriyorsun. Buna izin vermeyin. “Nasıl izin vermeyeceğiz biz vatandaşız, yönetmiyoruz ki” demeyin 1 Kasım’da sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Sizden yetki istiyorum, kendi vatandaşımızdan istiyorum. Yetkiyi verin Türkiye’yi uçuralım. Benim kişisel bir çıkarım yok böyle bir amacım da yok. İster inancım gereği olsun ister kimliğim gereği olsun. İster ahlakım gereği olsun.

Daha önceki sözlerim aynen geçerli

Çok şükür Allah bize kula hakkı yemeği nasip etmedi. Sizlere güveniyorum, bu ülkenin sorunlarını beraber çözeceğiz.13 yıl sonuna bakın Allah aşkına, birbirimize selam vermez hale geldik. CHP iktidarında oy versin vermesin herkesi kucaklayacağız. Daha önce verdiğim sözler aynen geçerli, emekliye iki bayramda ikramiye, taşeron sistemi kalkacak. İşsizlik diz boyu, işsizlik bir felaket. Eğer bir evde işsiz var o evde huzur olmaz. Annenin babanın huzur olmaz. Bunlar kendi çocuklarına iş buldular. Her genci baş tacı edeceğiz. Her genci bu ülkede iş aş sahibi olmasını istiyorum.

Beslenme çantası hazırlamayacaksınız

Sevgili anneler, hani derler ya cennet anaların ayakları altında diye size inanıyorum. Sizin çocuklarınızın en iyi okullarda okumasını istiyorum. Öğle yemeği için beslenme çantası hazırlamayacaksınız.

Çocuklar öğretmenleriyle beraber okullarda yiyecekler yemeğini. Onların karnını doyuracağız. Taşıma eğitimi kaldıracağız. Ferhat ile Şirin nasıl buluştuysa söz veriyorum Öğretmenle öğrenciyi öyle buluşturacağım. Çiftçi öldü diyorsun. TMO eski haline getireceğim. Çiftçiye mazotu 1 lira 80 kuruştan vereceğiz. Diyorlar ki parayı nerden bulacaksın diye bu ülke dünyanın en güçlü ekonomisini sahip 20 ülkeden birisi. Üstelik 1 liras 80 kuruş yaptığınız zaman istasyon sahibi, rafineri zarar etmiyor herkes kar elde ediyor. Sözüm söz bunları yapacağız.

Çiftçi kayıt sistemine göre vereceğiz, sadece mazot değil gübre de öyle. Şu soruyu kendisine sorsun ben neden dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyorum. Diyorlar ki para yok. 1 liralık işi 5 liraya yaparsan kaynak sorunu ortaya çıkar.

Ve size bir sözüm daha sizden vergi olarak topladığımız her kuruşun hesabını sizlere vereceğiz. Çiftçiden zorla para alındığını biliyorum. Daha acı bir olay var onu anlatayım. İcra dairesini törenle açıyorlar. Şov yapıyorlar. Tüketici faizlerine uygulanan faizlerin en az yüzde 80’ini sileceğiz. Devlet nasıl yönetilirmiş onlara da göstereceğim. Şimdi terörden şikayet ediyorlar. Düne kadar sen masada oturmuyor muydun? Düne kadar sarmaş dolaş değil miydin? PKK, askere alma dairesi, mahkeme kuruyordu. Başbakana söyledim ya bu nasıl devlet?

Eğer bir başbakan kendi ülkesindeki bir şehre gizlice gidiyorsa senin o koltukta ne işin var? Ne demiştim Davutoğlu Saray’a çalışır, Kılıçdaroğlu halka çalışır. Şehitler ve Gaziler Yüksek Kurulu’nu kuracağız. Şehit ve gazi yakınlarını dertlerini anlatacak makam bulamıyor. Başbakanlık’a bağlı bu kuruma dertlerini anlatacaklar. Bütün şehit yakınları ve gaziler milletvekilleri hangi haklardan yararlanıyorsa faydalanacaklar. Öğretmenleri toplumun liderleri yapacağız. Görüşü ne olursa olsun. Benim çocuğumu iyi eğitiyorsa her şey feda olsun. 1 Kasım’da sandığa gidecek miyiz? Tarih yazacak mıyız? Sizi seviyorum. Ve size hizmet etmek istiyorum.