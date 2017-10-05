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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, oğlunun yemin törenine katılacak

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta vatani görevini yapan ve acemi eğitimini tamamlayan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun yarın düzenlenecek yemin törenine katılacak

05 Ekim 2017 16:59

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas\'ta vatani görevini yapan ve acemi eğitimini tamamlayan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu\'nun yarın düzenlenecek yemin törenine katılacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem askerlik hizmetini yerine getirmek üzere 15 Eylül\'de Sivas\'taki birliğine teslim oldu. Askerliğini Sivas kent merkezinde bulunan 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, General Şükrü Kanatlı Kışlası\'nda 368\'inci kısa dönem er olarak yapan Kerem Kılıçdaroğlu, acemi eğitimini tamamladı. Yarın yapılaçakdüzenlenecek törende diğer askerler ile birlikte Kerem Kılıçdaroğlu da yemin edecek. Tugay Komutanlığı içerisinde yapılacak yemin töreni yarın sabah gerçekleştirilecek. Kerem Kılıçdaroğlu\'nun yemin törenine babası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yakınlarının da katılması bekleniyor. Kılıçdaroğlu\'nun bu gece geç saatlerde kente gelerek konaklayacağı, sabah ise düzenlenecek yemin törenine katılacağı belirtildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yemin töreninden sonra aynı gün Ankara\'ya dönecek.

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