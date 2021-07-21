CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Misak-ı Milli kim, sen kim?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a "Misak-ı Milli kim sen kim? Tüccar oldun ama devlet adamı olmak istemiyorsun bir türlü" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Bizi parasıyla satın alabileceğini düşünen AB ile çetin müzakere edeceğiz dedim; Erdoğan sinirlenmiş, Misak-ı Milli'yi öğrensin demiş. Euro’lara insanımızın mahallelerini sattın sen, Misak-ı Milli kim sen kim? Tüccar oldun ama devlet adamı olmak istemiyorsun bir türlü!

İnsan haklarına çok önem verdiğini iddia eden AB’ye yaptığım çağrı, yükü beraber yüklenmek üzerinedir. Bu süreci tamamladığımızda, emin olun vatandaşımız kadar Suriyeli misafirlerimiz de mutlu olacaktır. Çözüm var ey halkım, sadece Euro’lara teslim olmayacak yöneticiler eksik!"