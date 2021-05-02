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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'emniyet genelgesi' tepkisi: Demokrasi askıya alınmıştır

"Bu sadece bir içki olayı değildir; kişinin özel yaşamıyla ilgili devlet müdahale edemez"

02 Mayıs 2021 00:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polisin eylemcilere müdahale anlarının kaydedilmesinin engellenmesini kapsayan genelge için, "Bu genelge şu anlama geliyor: Türkiye'de demokrasi askıya alınmıştır, Anayasa askıya alınmıştır, hak ve özgürlükler askıya alınmıştır. Bunu bütün dünya duysun. Aslında bu genelgenin amacı o" dedi.

KRT TV'de Zafer Arapkirli'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, konuşmasına 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajıyla başladı. Kılıçdaroğlu, "1 Mayıs aslında uzun mücadelelerden sonra elde edilen bir bayram. Dolayısıyla emeğin, alın terinin, çalışanların, emek harcayanların bayramı. Bu bayramın, bayram havasında içinde kutlanılması benim en büyük arzum" ifadesini kullandı.

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