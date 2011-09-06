CHP lideri Kılıçdaroğlu güven kaybetti!

T24 - Genar'ın yaptığı araştırmaya göre bugün seçim olduğu takdirde AKP çok az da olsa puanını artırdı, CHP ise oyunu korudu. Liderlere güven sıralamasında ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 17.5 ile aylar sonra ilk kez partisinin oy oranından geriye düştü.





Seçim sonrası atmosfer değişmedi



GENAR Araştırma Şirketi'nin 5-15 Ağustos tarihleri arasında 2240 kişi arasında 17 il ve 63 ilçede yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçları seçim sonrası atmosferin çok da değişmediğini gösterdi.





Bugün seçim olsa..



"Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusunun yanıtları şöyle:



Sonuçlarda AKP çok az da olsa puanını arttırıp yüzde 51.4 olurken CHP seçim sonrası oyunu neredeyse koruyarak yüzde 25.2 oldu. MHP ise yüzde 12.1, BDP ise yüzde 6.2'ye geriledi.





Kılıçdaroğlu'na güven azaldı



Liderler değerlendirmesi ise en çarpıcı sonuçları getirdi. Liderlere güven değerlendirmesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 17.5 ile aylar sonra ilk kez partisinin oy oranından geriye düştü.



Liderlere güven değerlendirmesinde Başbakan Erdoğan yüzde 53.4 ile partisinin önündeki konumunu korudu. Devlet Bahçeli'ye güven ise tek haneye kadar indi (yüzde 9).



Ankette Balyoz ve Ergenekon Davalarının kamuoyunda hala neredeyse yüzde 50'lik bir ayrışma yarattığı ortaya çıktı.



Tutuklu vekillerin serbest bırakılmasını isteyenlerin oranı da yüzde 35 gibi CHP'nin oy oranının üzerinde bir seviyede çıktı.





En güvenilir kurum



Kurumlara güven sıralamasında Cumhurbaşkanlığı yüzde 71.2 ile ilk sırada yer alırken, o dönemde ardarda istifalarla sarsılan TSK'nın da Cumhurbaşkanlığı ile arasındaki farkı kapatıp yüzde 70'lere yükseldiği görüldü.





En önemli sorun terör



Kamuoyu araştırmasında ülkenin en önemli sorunları yine değişmedi. Terör yüzde 41.1 ile ilk sırada İşsizlik yüzde 24.6 ile ikinci sırada.



Türkiye'de rejim tehlikesi görenlerin oranı yüzde 34.1 olarak rakamlara yansırken, "Artık Türkiye'de darbe olmaz" diyenlerin oranı da yüzde 77.2 oldu.



Araştırmadan bir çarpıcı veri de ekonomik durum ile ilgili. Beş yıl öncesine göre ekonomik durumunu iyileşmiş görenler yüzde 43, "bir değişiklik yok" diyenler yüzde 29.2, "kötüleşti" diyenlerin oranı ise yüzde 27.7.



Beş yıl sonra daha iyi olacak diyenler ise yüzde 41. Yani şu anki durumdan az da olsa gerileme bekleniyor. Turk halkı, büyüme rakamlarını gerçekçi bulma konusunda yarı yarıya bölündü ama yine de kriz beklemediğini ankete yansıttı.





