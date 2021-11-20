CHP lideri Kılıçdaroğlu, gıda sektörü paydaşlarıyla bir araya geliyor: Atacağımız adımları saat 17.00'de kamuoyuna ilan edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gıda sektörünün paydaşlarıyla 'kara kış' önerisiyle ilgili yaptığı görüşme sonrası atılacak adımları saat 17.00'da ilan edeceğini duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan CHP lideri, " Saray Hükümeti’nin göz göre göre halkımızı sefalete mahkum etmesine göz yummayacağımı söylemiştim. Kara Kışla Mücadele Hareketimiz kapsamında gıda sektörü paydaşlarıyla bir araya geliyorum. Atacağımız adımları saat 17.00'de basın açıklamasıyla kamuoyuna ilan edeceğim" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, gıda sektörünün paydaşlarıyla yapacağı görüşmeyi dün şu ifadelerle duyurmuştu:

"Halkımızı kaderine terk etmiş bir Saray İktidarı var. Astronomik gıda fiyatları bir yana, pek çok üründe kota uygulanmaya başlandı; yeterli gıda yok. Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, yarın kara kışı konuşacağız, birlikte ne yapabileceğimize bakacağız.