CHP lideri Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına karşı yürüyüş başlatıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında 25 yıl hapis cezası verilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına karşı bugün Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlatıyor.

Yürüyüş 11:00'da Ankara Güvenpark'tan başlayacak, İstanbul Maltepe'de sonlanacak.

Berberoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait tırların durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada, görüntüleri eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Müdürü Can Dündar'a vermekle suçlanıyordu.

Dün gizli yapılan ve izleyici alınmayan duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Berberoğlu'nun "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Müebbet kararı 25 yıl hapis cezasına çevrilen Berberoğlu tutuklanarak, Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

Kılıçdaroğlu, dün tutuklama kararının ardından yaptığı basın toplantısında "Elimde tek bir afiş olacak. Adalet üzerinde. Dünyanın en soylu kavramıdır. Adaletin olmadığı bir devlet olur mu? Adaletin olmadığı bir halk olur mu? Devletin temeline dinamit koyuyorlar. Sayın Enis Berberoğlu hepimizin bildiği yıllarını medya ve özgürlüğü için harcayan birisi şimdi hiçbir delil olmaksızın 25 yıla mahkûm ediliyor. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bu kararı verenler bu kararın altında kalacaktır" demişti.

Yürüyüşte alınacak tedbirleri açıklayan Ankara Valiliği, katılımcıların Güvenpark'taki alana üst araması yapılarak alınacağını belirtti.

Ayrıca yürüyüşün Ankara il sınırları içindeki kısmına, "katılımcıların güvenliğini ve trafik düzenini sağlamak amacıyla" sadece Valiliğe bildirilen sayıda kişinin katılabileceği bildirildi.

Yürüyüş, Ankara il sınırıları içinde E-5 Karayolu güzergahında yapılacak.

Ayrıca Valilik, il merkezinden sonra yürüyüşe devam edecek olanlardan, "güvenlik kuvvetlerince kendilerinin tanınabilmesi ve güvenliklerinin sağlanabilmesi için pazu bandı, yelek ve yaka kartı" kullanmalarını istedi.

İstanbul'da dün görülen davaya sanıklardan gazeteci Erdem Gül katıldı. Ülke dışında bulunan Can Dündar ise duruşmada yer almadı.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül, tutuklama kararının ardından şunları söyledi:

"Uzun söze gerek yok arkadaşlar. Ortada bütün bu tanık olduğumuz yargılama ve iki tane haber. Ve onun sonucunda bir müebbet çıkardı bu mesele. Doğrudan doğruya gazetecilik davasıdır bu. Ülkede gazeteciliği engelleme davasıdır bu. Gazetecilik açısından hakkaten vahim durumdayız. İki haber dışında hiçbir delil bulunmamaktadır".

Gül ve Dündar hakkıdaki yargılama devam edecek.

Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla tutuklu milletvekillerinin sayısı 12'ye yükseldi.

Berberoğlu, CHP'den tutuklanan ilk milletvekili oldu, HDP'nin ise 11 milletvekili cezaevinde.