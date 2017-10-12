T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Denizli'de

Osman Nuri BOYACI- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programları dolayısıyla Denizli'ye geldi

12 Ekim 2017 15:34

Osman Nuri BOYACI- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programları dolayısıyla Denizli\'ye geldi.
Partisinin Denizli il binasının açılış töreni için bugün Denizli\'ye gelen Kılıçdaroğlu, özel uçakla saat 10.00\'da Çardak Havaalanı\'na indi. CHP Denizli Milletvekilleri Melike Basmacı, Kazım Arslan ile CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar ve partililer tarafından havaalanında karşılanan Kılıçdaroğlu, konvoyla il merkezinde bulunan bir otele geçti. 
Bir süre odasında dinlenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, iş adamları ve sanayicilerle basına kapalı toplantı yapacak. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyecek olan Kılıçdaroğlu, daha sonra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle toplantıda bir araya gelecek. Partisinin yeni il başkanlığı binasının açılışını da yapacak olan Kılıçdaroğlu, 18 Eylül\'de Mardin\'in Nusaybin İlçesi, Çalıköy Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Muhammet Arıkan\'ın ailesini ziyaret edecek. CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'nun Denizli temaslarına Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, çevre il ve ilçelerin belediye başkanları ve bazı milletvekilleri de eşlik edecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Osman Nuri BOYACI RamazanDHAGenel Başkanı Kemal KılıçdaroğluDenizliPartisinin DenizliKılıçdaroğluHavaalanıCHP Denizli Milletvekilleri Melike Basmacı Kazım ArslanCHP DenizliBaşkanı Teoman SancarCHP Lideri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24