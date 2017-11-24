CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'da

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için Antalya\'ya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP\'li Muratpaşa Belediyesi\'nin çeşitli projelerinin açılışını yapmak için hava yoluyla Antalya\'ya geldi. Kılıçdaroğlu, Antalya Havalimanı\'nda çok sayıda partili tarafından \'Halkın umudu Kılıçdaroğlu\' sloganıyla karşılandı. CIP kapısından çıkış yapan Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayanların ellerini sıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra geceyi geçireceği Akra Otel\'e geçti.

Kılıçdaroğlu, yarın aynı otelde muhtarlarla basına kapalı bir toplantıda buluşacak. Ardından Muratpaşa Belediyesi\'nin toplu açılış törenine katılacak olan Kılıçdaroğlu, burada vatandaşlara seslenecek. Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü ise geçen hafta meydana gelen hortum nedeniyle tarım alanları ve yerleşim yerlerinin zarar gördüğü Kumluca ile Finike ilçelerini ziyaret edecek.

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