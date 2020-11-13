CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'da tedavisi devam eden başkan Muhittin Böcek'e ziyaret: Morali gayet iyi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu hastane çıkışında "Başkanın morali gayet iyi, gülümsedik, sohbet ettik, espri yaptık. Umarım kısa süre içerisinde görevine döner" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Antalya’ya geldi. Sabah saatlerinde kentin kanaat önderleri ve partililer ile görüşen Kılıçdaroğlu, ardından Akdeniz Üniversitesi’ne gelerek, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı makamında ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ardından Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle 64 gün kaldığı yoğun bakımdan normal servise alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i odasında ziyaret etti.

“Morali gayet iyi”

Hastane çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Bütün sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür borçluyuz. Başkan için özel olarak da her türlü ilgiyi gösteriyorlar. Günün 24 saati çalışıyorlar. Başkanın morali gayet iyi, gülümsedik, sohbet ettik, espri yaptık. Umarım kısa süre içerisinde görevine döner. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Özellikle de belediye başkanımızın sağlığı için emek harcayan tüm sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ederim. “