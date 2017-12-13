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Politika

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2 CHP'li ve bir HDP'li hakkında fezleke 

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) ANKARA - CUMHURİYET Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 2 CHP'li ve 1 HDP'li milletvekili hakkında ayrı ayrı fezleke hazırladı

13 Aralık 2017 19:59

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) ANKARA - CUMHURİYET Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 2 CHP\'li ve 1 HDP\'li milletvekili hakkında ayrı ayrı fezleke hazırladı. HDP\'li Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında ise soruşturma izni talebinde bulunuldu. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüksek Seçim Kurulu\'nun şikayeti üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu\'nun 12 Eylül 2017\'de bir televizyon kanalında referandum süreci ile ilgili beyanları hakkında fezleke hazırlandı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nun, insansız hava araçlarıyla yapılan operasyonlarda sivillerin vurulduğuna ilişkin iddiaları, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel\'in ise TBMM personelinin bilgisayar kasasını birim kapısını kırmak suretiyle yerinden sökerek genel kurul salonunda teşhir etmesi nedeniyle fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı\'na gönderdi. HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp\'ın ise sosyal medya hesabından yaptığı \"Kürt var ama siyaseti yasak. Siyasetçisi yasak. Kürt var ama, dili yasak, tarihi, okulu yasak. Bir de bu vardı. Kürtlüğünüzle gurur duyun\" ve \"Besime Koca açlık grevinde\" paylaşımları hakkında fezleke hazırlandı. HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran\'ın 27 Ağustos 2017 tarihinde HDP Antalya İl Başkanlığı binasında yaptığı konuşması hakkında da TCK\'nın 301/4 maddesi uyarınca soruşturma izni talebinde bulunuldu.
 

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