CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun T24'e yaptığı açıklamalar gündem oldu

T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, basında geniş yer buldu. Murat Sabuncu'ya kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "takip edildiğini ancak korkmadığın"ı ifade etti. CHP lideri, T24'teki söyleşide, "iktidarın HDP'yi yanına çekemeyince, İmralı üzerinden ikinci bir parti kurup sonuç alma çalışmalarının yapıldığı, Millet İttifakı'nın parçalanmasının Saray'ın temel hedeflerinden olduğu" görüşünü de dile getirdi

Gündeme yönelik tartışmaları da değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Habertürk ekranlarında sarf ettiği "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış" ifadesinin düzeltildiğini ancak tartışılması gereken asıl konu olan "Tank palet fabrikasını Katar'a niye veriyoruz? Ethem Sancak'ın tank palet fabrikası ile ne ilgisi var?" gibi soruların tartışılmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, T24'e yaptığı açıklamalar, Anadolu Ajansı'ndan Hürriyet'e, Sözcü gazetesinden Milliyet'e kadar basında ve internet medyasında yer aldı.

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İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündem yaratan açıklamalarının basına yansımaları....

Anadolu Ajansı: Çin'den gelecek aşıya ön yargım yok

Anadolu Ajansı, "Kimse korkudan konuşamıyor, biz konuşuyoruz" başlığıyla verdiği haberi daha sonra "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Çin'den gelecek aşıya ön yargım yok" şeklinde abonelerine sundu.

Sözcü gazetesi; "CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı sözler: Telefonlarım dinleniyor; izleniyorum, korkmuyorum"

Sözcü gazetesi CHP liderinin T24'e yaptığı açıklamaları manşetinden "CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı sözler: Telefonlarım dinleniyor; izleniyorum, korkmuyorum" diye verdi.

Hürriyet: Çin aşısını doktora danışacak

Hürriyet gazetesi birinci sayfasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çin aşısını doktora danışacak" sözlerine yer verdi.

Cumhuriyet: Benim ve ailemin telefonları dinleniyor

Cumhuriyet gazetesi, CHP liderinin "Benim ve ailemin telefonları dinleniyor" açıklamasını ilk sayfasından anons yaptı.

Yeni Şafak: Rezalet yokmuş gibi

Yeni Şafak gazetesi "Rezalet yokmuş gibi" başlığıyla birinci sayfasından paylaştığı haberde, CHP'deki taciz iddialarına yönelik bir açıklama yapmadığına dikkat çekti.

Milliyet: Doktorum onaylarsa aşı olurum

Milliyet gazetesi ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Doktorum onaylarsa aşı olurum" sözlerine yer verdi.

Evrensel: Dinleniyorum, takip ediliyorum

Evrensel gazetesi de, CHP liderinin "Dinleniyorum, takip ediliyorum" şeklindeki açıklamasını ilk sayfasında paylaştı.

Gazeteduvar: İktidar bir parti kurup HDP'yi parçalama arayışında

Haber sitesi gazeteduvar da, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun T24'e yaptığı açıklamalarını sayfalarına taşıdı. Gazeteduvar, "Kılıçdaroğlu: İktidar bir parti kurup HDP'yi parçalama arayışında" başlığını kullandı.

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