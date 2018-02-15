CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ameliyat oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ani bir kararla hastaneye yatarak prostat ameliyatı oldu. Kılıçdaroğlu'nun bir süredir prostat rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü, doktorların ise son kontrollerde ameliyata karar verdikleri öğrenildi. Kılıçdaroğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ankara Acıbadem Hastanesinde bu sabah ameliyata alınan Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede taburcu edilmesinin beklendiği öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, idrar yolları problemi nedeniyle operasyon geçirdi. Ameliyatın ardından Kılıçdaroğlu hastaneden ayrıldı.

CHP'den açıklama

CHP, konuya ilişkin olarak açıklamada bulundu:

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Acıbadem Hastanesi’nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan, gün içersinde taburcu edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bülent Tezcan: Salı günü genel başkanımızı kürsüde göreceksiniz

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, hastane önünde Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.



Tezcan, “İdrar yolları problemi nedeniyle cerrahi girişim yapıldı. Şu anda sağlığı gayet iyi. Korkacak, kaygı duyacak bir durum yok. Çok kısa sürede çalışmalarına başlayacak. Salı günü genel başkanımızı kürsüde göreceksiniz” dedi.