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Politika

CHP lideri: Ergenekan'dan Hayati Yazıcı çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın Ergenekon'un adreslerini vermesi üzerine konuştu.

19 Şubat 2011 02:00

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın Ergenekon'un adreslerini vermesi üzerine "Sayın Başbakanın sözünü tutum, adrese baktım, Sivas Davası’na baktım, karşıma Hayati Yazıcı çıktı. Hayati Yazıcı kim? Herhalde Başbakan biliyordur, mesai
arkadaşI" dedi.

Kılıçdaroğlu, Ahmet Taner Kışlalı Salonu’nda düzenlenen köy ve mahalle muhtarları istişare toplantısına gelişinde, gazetecilerin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, kendisine yönelik sözlerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Başbakan Erdoğan, sizin ’Ergenekon terör örgütü neredeyse gidip üye olacağım’ sözlerinize yanıt verdi ve Danıştay İkinci Dairesi’ni adres olarak gösterdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine, Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"İnsafsızlık etmeyin, sadece Danıştay 2. Dairesi değil, Kahramanmaraş,
Sivas’ı diğer yerleri de adres gösterdi. Ben de Sayın Başbakanın sözünü tuttum,
adrese baktım, Sivas Davası’na baktım, karşıma Hayati Yazıcı çıktı. Hayati Yazıcı
kim? Herhalde Başbakan biliyordur, mesai arkadaşı, kimin davalarını üstlenmiş
Hayati Yazıcı? Bana adres soran kişiye şunu söylüyorum. Sen demokratsan, ülkeni
seviyorsan, demokrasi, özgürlükleri istiyorsan, sana muhtıra verenden hesap
sormaktan niye korkuyorsun? Korkan adam bunları yapar mı? Çık hesabını sor
bakalım yürekliysen? Benim kadar yürekliysen çık hesabını sor? Yürekli değil."

 

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