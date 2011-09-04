-CHP Lideri, birlikleri ziyaret edecek VAN (A.A) - 04.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sınır birliklerindeki askerleri ziyaret etmek üzere Van'a geldi. Tarifeli uçakla İstanbul'dan Van'a gelen Kılıçdaroğlu ve CHP genel başkan yardımcıları Birgül Ayman Güler ve Yakup Akkaya'yı Ferit Melen Havaalanında Van Vali Yardımcısı Atay Uslu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yıldırım Güvenç ve partililer karşıladı. Gazetecilerin bölgedeki ziyaretiyle ilgili soruları üzerine Kılıçdaroğlu, ''Sınırdaki askerlerle birlikte olacağız. Bu ziyaretimi tamamladıktan sonra da sizlerle beraber olacağız'' dedi. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Korgeneral Güvenç'le birlikte Jandarma Filo Komutanlığına hareket etti. Kılıçdaroğlu'nun jandarma helikopteriyle bölgeyi ziyaret edeceği öğrenildi.