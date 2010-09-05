CHP Lideri, Baykal'ı Antalya mitingine davet etti

T24 - CHP lideri Kılıçdaroğlu Antalya mitingine Deniz baykal'la birlikte katılacak.



CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa ettikten sonra parti vitrininde görünmeyen Deniz Baykal Antalya mitingiyle geri dönüyor.



Referandum mitinglerini sürdüren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisinden davet bekleyen Deniz Baykal'ı telefonla arayarak mitinge davet etti.

Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı Konya mitingi öncesinde parti otobüsünde telefonla aradı.



Baykal, Kılıçdaroğlu'nun davetine olumlu yanıt verdi. Eski ve şimdiki genel başkanlar 7 eylül salı günü türk hava yollarının tarifeli uçağı ile saat 14.00'de ankara'dan antalya'ya hareket edecek

İki isim saat 17.00'de yapılacak mitinge parti otobüsünde birlikte gidecek. Baykal'ın istemesi durumunda mitingde bir de konuşma yapacağı belirtiliyor.



Baykal ile Kılıçdaroğlu kongreden sonra ilk kez kameralar karşısında biraraya gelecek.



