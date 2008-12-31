CHP lideri Baykal: Ananı da al, sandığa gel

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yayınladığı yeni yıl mesajında, yurttaşları “özgür iradeleriyle" geleceğini belirlemeye çağırdı. Baykal, “Yeni yılı selamlarken, hepinizi sevgiyle kucaklıyor, vatandaşına ‘Çek git’ diyenlere inat, ‘Gitmek yok. Ananı da al 2009’da sandık başına gel’ diyorum" dedi.



Baykal, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Baykal, “Bu yılın kirlilikten, ırka, dine, dile, mezhebe dayalı hesaplaşmalardan ve savaşlardan uzak bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

2009 yılının yokluktan, yoksulluktan, işsizlikten çaresizlikten daha az söz edilen ve yarınlara umutla bakılabilen bir yıl olması için, Türk Milleti’ni “özgür iradesiyle" geleceğini belirlemeye çağıran Baykal, mesajında özetle şöyle dedi:



“Çağırıyorum ki, sorumluluk sahipleri de, tutum ve davranışlarıyla bölen değil, birleştiren olmayı öğrensin, ayrıca hesap versin. Çağırıyorum ki, Sorumluluk mevkiinde bulunanlar, yakın çevresinin zenginliğiyle göz kamaştırmasın, sadaka peşinde koşanların onurlarının ayaklar altına alındığının da farkına varsın. Öte yandan, içerde ve dışarda birilerinin, birliğimizin, bütünlüğümüzün pususuna yattıkları Laik Cumhuriyetimize de, arkadan çelme takıldığı görülsün, bilinsin. Bilinsin ki, yeni yıllarda ulusumuzun başı dik olsun. Bunu saklamak ve Türkiyemize sahip çıkmak için 2009 yılında da kardeşçe yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Yeni yılı selamlarken, hepinizi sevgiyle kucaklıyor, vatandaşına ‘Çek git’ diyenlere inat, ‘Gitmek yok, Ananı da al 2009’da sandık başına gel’ diyorum. Gel ki, ‘ananı da al git’ diyene, haddini bildiresin. Sandığa gel ki, vatandaşına ‘Çek git’ diyebilen sorumsuz zihniyet gitsin. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Filistinliler olmak üzere, 2009’u gözyaşlarıyla karşılayanların acılarını üzüntülerini yüreğimde hissederek, barış, huzur, sağlık ve mutluluk dileklerimle yeni yılınızı kutluyor, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."



