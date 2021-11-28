CHP'li Zeybek: Türkiye, önümüzdeki dönemde un, kırmızı et ve süt ürünlerine ulaşmada sıkıntı yaşayacak

CHP İstanbul Milletvekili ve Ekonomi Masası üyesi Gökan Zeybek, üretim yapanın kaybettiği bir Türkiye ile karşı karşıya olunduğunu belirtti. Zeybek, "Tarımsal üretim, hayvancılık ve küçük orta işletmelerin giderleri döviz cinsinden. Üretici, malını zararına veriyor. Tüketici ise üreticinin ürününü birkaç katı daha pahalıya alıyor. Böyle olunca da üretici üretimden çekiliyor” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Ali Açar'ın haberine göre, tarım ve hayvancılıkta ciddi sıkıntıların yaşandığına tanık olduklarını söyleyen Zeybek, “Erzurum’da buğdayın tonunu 2 bin 100 liraya satan çiftçi, bir ay sonra un yapmak için buğday almaya gittiğinde 4 bin 500 TL’ye alıyor. Son üç yılda tahıl ve buğdayda kayıp yüzde 30’un üzerine çıktı. Yine yem, ot ve saman olmadığından Afyon’da besicinin mezbahalara büyükbaş dişi hayvanlarını götürdüğünü gördük. Temmuzda 12 bin liraya satılan bir inek bugün 7 bin TL’ye satılıyor. Türkiye, önümüzdeki dönemde un, kırmızı et ve süt ürünlerine ulaşmada sıkıntı yaşayacak” değerlendirmesini yaptı.