CHP'li Yurter Özcan'ın Melih Gökçek hakkında açtığı 'iftira ve hakaret' davası kabul edildi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan'ın kendisine açtığı iftira ve hakaret davası nedeniyle hakim karşısına çıkacak.

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Ankara eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’e hakaret ve iftira suçlamasıyla şikayetçi oldu. Özcan'ın açtığı iftira ve hakaret davası kabul edildi. Davanın ilk duruşması 2 Mart 2021’de Ankara Adliyesi'nde görülecek.

Gökçek, CHP’li Özcan’a “FETÖ sempatizanı” deyip 140 bin TL maaş aldığını öne sürmüştü. Gökçek, paylaşımlarının devamında "Yanlışsa son üç ay bordrolarını yayınlayın, düzeltelim" ifadelerini kullanmıştı.

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, avukatı aracılığıyla sunduğu dava dilekçesinde, FETÖ’nün Ergenekon kumpası döneminde de hedef olduğunu belirtmişti.

Gökçek’in iddia ettiği maaşı almadığını açıklayan CHP’li Özcan, maaşının devlet sırrı olmadığını ve Gökçek’in bizzat kendisine ya da CHP Genel Merkezi’ne başvurup bu bilgiyi alabileceğini ifade etmişti.