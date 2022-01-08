CHP'li Yüceer: Kontrolsüz ve denetimsiz devam eden bireysel silahlanmaya dur demeliyiz

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, bireysel silahlanma konusunu TBMM gündemine taşıyarak “Kontrolsüz ve denetimsiz devam eden bireysel silahlanmaya dur demeliyiz” dedi.

Evrensel'in haberine göre bireysel silahlanmanın; aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri olaylarında ve sokak kavgalarında sıklıkla kullanıldığını hatırlatan Yüceer “Silahın şakası olmaz. Eğer bireysel silahlanmanın bu denli artmasına izin vermeye devam edersek toplumsal huzuru ve barışı tesis etmek noktasında büyük sorunlar yaşayacağız” uyarısını yaptı.

"Her yıl ruhsatlı ve ruhsatsız ateşli silahlar ile gerçekleşen binlerce suç vakası medyaya yansıyor"

Bireysel silahlanma sorununun giderek büyümekte olduğuna ve ivedilikle araştırılması gerektiğine dikkat çeken Yüceer, “Türkiye’nin dört bir yanında her yıl ruhsatlı ve ruhsatsız ateşli silahlar ile gerçekleşen binlerce suç vakası medyaya yansıyor. Silah satışlarının ve ruhsatlarının denetlememesi ve silahların internet yolu ile çok düşük fiyatlara kolaylıkla temin edilebilmesi bireysel silahlanma sorununu giderek büyütürken yüzlerce yurttaşımız bu silahların kullanılması nedeniyle yaşamdan koparılıyor. Silahlar, savunma amaçlı gözükseler de çoğu zaman düpedüz suç aletleri olarak kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

"Türkiye 178 ülke arasında silahlanma konusunda 14. sırada"

Türkiye’de bireysel silahlanma konusunda faaliyet gösteren Umut Vakfının çalışmalarına göre Türkiye’nin 178 ülke arasında silahlanma konusunda 14. sırada yer aldığına işaret eden Yüceer, “Ülkemizde 20 milyonun üzerinde silah olduğu biliniyor. 2020 yılında yaşanan 3 bin 682 silahlı olayda 2 bin 40 kişi ölmüş, 3 bin 688 kişi yaralanmıştı. Henüz resmi rakamlar açıklanmasa da bireysel silahlanmayı teşvik eden politikalar nedeniyle 2021 yılında bu rakamlarda maalesef artış olacağını öngörüyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Odaklanmamız gereken hususun ruhsatsız silahlar olduğu açıkça görülmektedir"

Ruhsatsız silahların hangi yollarla temin edildiğinin TBMM tarafından araştırılması gerektiğine vurgu yapan Yüceer, “Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) raporunun son 10 yılı kapsayan suç istatistiklerine bakıldığında ruhsatlı ateşli silahlarla işlenen suç sayısının 25 bin 547 ruhsatsız ateşli silahla işlenen suç sayısının ise 159 bin 123 olduğu görülmektedir. Asıl odaklanmamız gereken hususun ruhsatsız silahlar olduğu açıkça görülmektedir” dedi.

"Bireysel silahlanmanın hızlanmasının önü açıldı"

Bilinçsizce ve gerek olmadığı halde silah edinebilmiş ve taşıma belgesi elde etmiş olan bireylerin silah taşımayı bir iktidar biçimi olarak gördüğünü belirten Yüceer, “Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik’te 11 Eylül 2021’de bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre silah taşıma ruhsatı verilebilecek iş kollarının ve bürokratların kapsamı genişletildi ve bireysel silahlanmanın hızlanmasının önü açıldı” dedi.

"300 kadın cinayetinden 170’i ateşli silahlarla işlendi"

Kadın cinayetlerinin de büyük bir çoğunluğunun ateşli silahlarla işlendiğine dikkati çeken Yüceer “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2020 yılı verilerine göre 300 kadın cinayetinden 170’i ateşli silahlarla işlendi. Bireysel silahlanmadaki bu kontrolsüz gidişe dur demeliyiz. Bireysel silahlanmada hızlı artışın önüne geçilmesi ve boyutlarının araştırılması için hazırladığımız araştırma önergesini Meclise sunduk. Mecliste kurulacak bir komisyonla bu sorun bütüncül bir şekilde ele alınmalı ve bireysel silahlanmanın önüne geçecek tedbirler alınmalıdır” diye konuştu.