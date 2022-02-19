CHP’li Yüceer: En iyi 500 üniversite sıralamasında bir tek üniversitemiz dahi yok

Son yıllarda iktidarın yanlış eğitim politikalarının eğitim kalitesine ciddi manada zarar verdiğini kaydeden CHP Milletvekili Candan Yüceer, "2015 yılında dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında, Türkiye’nin ilk 200 üniversitenin içinde 4 üniversitesi vardı. Günümüze baktığımızda ise bugün bu sıralamanın içinde ülkemizin ilk 500 üniversite arasına girebilen tek bir üniversitesi dahi yok" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Türkiye’deki üniversitelerin ulusal ve uluslararası akademik durumunun ve performansının araştırılıp değerlendirilmesi, bu alandaki sorunların tespiti, çözüm önerileri ve hedeflerin belirlenmesi için araştırma önergesi verdi. Yüceer, “2015 yılında dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında, Türkiye’nin ilk 200 üniversitenin içinde 4 üniversitesi vardı. Günümüze baktığımızda ise bugün bu sıralamanın içinde ülkemizin ilk 500 üniversite arasına girebilen tek bir üniversitesi dahi yok” değerlendirmesini yaptı.

Yüceer, rektör Naci İnci'nin protesto edildiği Boğaziçi Üniversitesi'ne de değinerek, "Akademik çevreler, ilgili fakültelere hükümete yakın dünya görüşlerine sahip öğretim üyelerinin atanması ile kurumun yozlaşması, liyakat yerine siyasal kadrolaşmanın öne çıkması ve Boğaziçi Üniversitesi’nde akademik değil, politik güç kazanmaya dayalı hareket edildiğini sık sık dile getirmektedirler." ifadelerini kullandı.

Yüceer'in açıklaması şöyle:

"Üniversiteleri bilim üretmeyen ülkeler zaman içinde yoksulluğa ve karanlığa mahkum olurlar"

"Son yıllarda iktidarın yanlış eğitim politikaları, akademik değerlendirme süreçlerinde yaşanan sorunlar, atama ve görevlendirmelerde liyakat yerine siyasi yakınlık ve akrabalığın ön plana çıkması üniversitelerimizdeki eğitim kalitesine ciddi manada zarar vermiştir. AKP iktidarının liyakatsiz kadroları ve yanlış politikaları Türkiye’deki üniversitelerin akademik gelişim sürecine çok net bir niteliksel kırılma yaşatmıştır. 99 ülkedeki bin 600 üniversiteyi inceleyen uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’a (THE) göre 2015 yılında dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında, Türkiye’nin ilk 200 üniversitenin içinde 4 üniversitesi vardı. Günümüze baktığımızda ise bugün bu sıralamanın içinde ülkemizin ilk 500 üniversite arasına girebilen tek bir üniversitesi dahi yok. Üniversitelerimiz dünyanın çok gerisinde, çağı kaçırıyoruz. Üniversiteleri bilim üretmeyen ülkeler zaman içinde yoksulluğa ve karanlığa mahkum olurlar. Ülkemizin geleceği için, iktidarın yarattığı akademik sorunların üzerine gitmek, akademisyenlerimize, öğretim görevlilerimize kaynak ve imkan sunmak bugün en önemli görevlerimizden biridir."