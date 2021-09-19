CHP'li Yüceer'den tarım arazisi üzerine kurulacak OSB'ye tepki: Yarın çocuklarımıza plastik mi yedireceğiz?

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde verimli tarım arazilerinin üzerine yapılacak sanayi sitesi için “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu” raporu verildi. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, rapora tepki göstererek, “Yarın çocuklarımıza plastik mi yedireceğiz? Neden boş araziler dururken tarım arazilerine sanayi bölgesi kurulmak isteniyor” dedi.

Ergene sınırları içindeki Marmaracık mevkiinde verimli tarım arazilerinin üzerine, PAKOP Plastik Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tarafından “Plastikçiler OSB Yatırım Bölgesi” kurulmak isteniyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölge halkının ve çevrecilerin tepkisini çeken proje için “ÇED Olumlu” raporu verdi.

"Gıdanın ne kadar önemli olduğunu görmedik mi?"

Candan Yüceer, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, verimli tarım arazilerinin üzerine sanayi tesisi yapılmasına tepki göstererek, “Trakya’nın verimli tarım arazilerinde buğday, ayçiçeği yerine plastik üretmek istiyorlar. Hala etkisini sürdüren koronavirüs salgını koşullarında tarımın, gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmedik mi? Yarın çocuklarımıza plastik mi yedireceğiz? Bu bölge, ülkemizin ayçiçeği ve buğday ambarı. Bu toprakların üretim açısından son derece verimli olduğunu hepimiz biliyoruz. Neden boş araziler dururken tarım arazilerine sanayi bölgesi kurulmak isteniyor” dedi.

"Tarım arazisinde plastik sanayii kurulması kabul edilemez"

Ergene’de sekiz tane sanayi bölgesi bulunduğunu ve doluluk oranlarının yüzde 30’larda olduğunu belirten Yüceer, şunları kaydetti:

“Sanayiler, bir ülkenin ne kadar geliştiğini gösterir. Sanayi tesislerine karşı değiliz ancak diğer sanayi bölgeleri henüz dolmamışken bir tarım arazisine plastik sanayii kurulması kabul edilemez. Üstelik bu bölge için, TMMOB Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası’nın açtığı davada Tekirdağ 1. İdari Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda, bölgenin 1. sınıf tarım arazisi olduğu, sulu tarım yapılmasının olanaklı olduğu hükmedildi. Yine aynı tarım arazisi için 9 Mayıs 2014’te açılan davada iptal kararı verilmesine ve kararın kesinleşmesine rağmen, aynı işlemin tekrarı için kamu yararı kararı alınarak davalı idare tarafından yeniden işlem tesis edilmesi yoluna gidilmiş, bu hususlar çerçevesinde yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı.

"Çevre planlarına aykırı"

Ergene Çevre Düzeni Planı’nda yer alan plan kararlarında, ‘Madde 2/1029 sanayi gelişimi üst ölçek plan kararlarına uygun olan mevcut planlı sanayi alanlarıyla sınırlandırılacak ve yeni sanayi yatırım taleplerinin planlı boş sanayi alanlarında yer seçimleri teşvik edilecektir' hükmü yer almaktadır. Buna göre; planlı sanayi dışında yeni sanayi alanı kurulamayacağı net bir şekilde açıklanmıştır. Öte yandan PAKOP'un planlandığı alan, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği mutlak korunması gereken 1. sınıf tarım arazisidir. 1/25.000 ölçekli Tekirdağ İli Çevre Düzen Planı hükümlerinde, ‘Planlama alanı sınırı dahilinde çevresel kirleticiliği yüksek olan veya çevresel tahribe neden olan sanayi türleri ve kullanımları yer almayacaktır' hükmü yer almaktadır. PAKOP OSB girişimi, bu hükme de aykırıdır. Tekirdağ Valiliği'nin talebi ile 1/25.000 ölçeklik plan hükümlerine, ‘Mevcut planlı sanayi alanlarındaki yapılaşma doluluk oranı yüzde 75’i aşmadıkça yeni sanayi alanı açılamayacağı ve bu alanların dışında yapı ruhsatı düzenlenemeyeceğine’ dair hüküm eklenmiş ve bölgedeki 9 bin hektar planlı sanayi alanının yaklaşık yüzde 42'sinin dolu olmasına rağmen, bu yolla yeni bir tarım dışı alan yaratılmaya çalışılmaktadır.” (ANKA)